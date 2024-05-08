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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Спортиво Амелиано
2:1
Конец матча
Данубио
0'
4' Желтая карточка
Ramiro Brazionis
0:1
8' Гол
Анкета Эмилиано
1:1
35' Гол
Ivan Valdez
2:1
41' Гол
Julio Gonzalez
88' Желтая карточка
Fredy Vera2
90'+6
12
Nicolas
Rossi
26
Julio
Gonzalez
3
Francisco
Baez
4
Thomas
Gutierrez
19
Jesus
Paredes
7
Alejandro
Samudio
36
Мартинес
Луис
22
Ромеро
Оскар
29
Ivan
Valdez
9
Sergio
Bareiro
40
Контрера
Альберто
1
Гойкоэчеа
Мауро
14
Ramiro
Brazionis
2
Santiago
Etchebarne
20
Lucas
Ferreira
4
Анкета
Эмилиано
34
Kevin
Lewis
16
Матео
Перальта
19
Santiago
Romero
I
6
Leandro
Sosa
I
33
Gabriel
Leyes
30
Sebastian
III
Спортиво Амелиано
Данубио

История личных встреч

Спортиво Амелиано
Данубио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Амелиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Valdez 3 0.6
Julio Gonzalez 2 0.4
Marcos Martinich 1 0.2
Fredy Vera2 1 0.2
Alejandro Samudio 1 0.2
Контрера Альберто 1 (1) 0.2
Данубио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэно Гонсало 1 0.2
Sebastian III 1 0.2
Анкета Эмилиано 1 0.2
Matias Fracchia 1 0.2

Карточки

Спортиво Амелиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Контрера Альберто 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Marcos Martinich 1 0
Мартинес Луис 1 0
Fredy Vera2 1 0
Elias Sarquis 1 0
Данубио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоакин Фернандес 1 0
Анкета Эмилиано 1 0
Kevin Lewis 1 0
Факундо Райан 1 0
Ramiro Brazionis 1 0

Результаты матчей

Спортиво Амелиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Спортиво Амелиано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Спортиво Амелиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Данубио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:3 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:1 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0
Данубио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Данубио - Рампла Хуниорс 1:1 Мирамар Мисионес - Данубио 3:5 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Данубио - Серро Ларго 1:1
Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Данубио - Атлетико Прогресо 1:1 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:2 Данубио - Ла Лус 2:1 Монтевидео Уондерерс - Данубио 3:0 Данубио - Феникс Монтовидео 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1

Результаты матчей

Спортиво Амелиано
Данубио

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спортиво Амелиано
Данубио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Спортиво Амелиано
 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Данубио
 4 1 1 2 3 - 3 4
4.
Райо Зулиано
 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Спортиво Амелиано
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Данубио
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Райо Зулиано
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спортиво Амелиано
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Данубио
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Francisco Baez сделал результативную передачу.
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