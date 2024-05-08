Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаRamiro Brazionis
0:1
8' ГолАнкета Эмилиано
1:1
35' ГолIvan Valdez
2:1
41' ГолJulio Gonzalez
88' Желтая карточкаFredy Vera2
90'+6
Ход матча
8'
0:1
35'
1:1
41'
2:1
88'
22
Ромеро
Оскар
29
Ivan
Valdez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ромеро ОскарПолузащитник
-
29 Ivan ValdezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
11 Fredy Vera2
-
-
-
Главный тренер: Pedro Sarabia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kevin LewisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
12 Jose Rio
-
-
-
25 Axel Montana
-
-
Главный тренер: Alejandro Apud
История личных встреч
Спортиво Амелиано
Данубио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Valdez
|3
|0.6
|Julio Gonzalez
|2
|0.4
|Marcos Martinich
|1
|0.2
|Fredy Vera2
|1
|0.2
|Alejandro Samudio
|1
|0.2
|Контрера Альберто
|1 (1)
|0.2
Данубио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэно Гонсало
|1
|0.2
|Sebastian III
|1
|0.2
|Анкета Эмилиано
|1
|0.2
|Matias Fracchia
|1
|0.2
Карточки
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Контрера Альберто
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Marcos Martinich
|1
|0
|Мартинес Луис
|1
|0
|Fredy Vera2
|1
|0
|Elias Sarquis
|1
|0
Данубио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Анкета Эмилиано
|1
|0
|Kevin Lewis
|1
|0
|Факундо Райан
|1
|0
|Ramiro Brazionis
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Амелиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Спортиво Амелиано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Спортиво Амелиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Данубио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:3 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:1 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0
Данубио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Данубио - Рампла Хуниорс 1:1 Мирамар Мисионес - Данубио 3:5 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Данубио - Серро Ларго 1:1
Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Данубио - Атлетико Прогресо 1:1 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:2 Данубио - Ла Лус 2:1 Монтевидео Уондерерс - Данубио 3:0 Данубио - Феникс Монтовидео 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1
Результаты матчей
Спортиво Амелиано
Данубио
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спортиво Амелиано
Данубио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1