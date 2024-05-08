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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Альянса Петролера
0:3
Конец матча
Крузейро
0'
26' Желтая карточка
Ruyery Blanco
0:1
41' Гол
Lucas Silva IV
44' Желтая карточка
Emerson Batalla
0:2
49' Гол
Артур Гомес
55' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
57' Желтая карточка
Santiago Orozco
65' Желтая карточка
Ivaldo
0:3
90' Гол
Papagaio
90'+7
30
Pier
Luigi
Grazziani
2
Efrain
Navarro
22
Luciano
Ospina
5
Франко
Педро
16
Leonardo
Saldana
21
Ruben
Manjarres
23
Ever
Meza
6
Santiago
Orozco
27
Emerson
Batalla
19
Ruyery
Blanco
24
Jesus
Munoz
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
21
Барреаль
Альваро
8
Rafael
VII
10
Перейра
Матеус
11
Артур
Гомес
VIII
Альянса Петролера
Крузейро

История личных встреч

Альянса Петролера
Крузейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Петролера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emerson Batalla 4 0.8
Jesus Figueroa 1 0.2
Royscer Colpa 1 0.2
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 1 0.25
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.25
Lucas Silva IV 1 0.25
Артур Гомес VIII 1 0.25
Ivaldo 1 0.25
Papagaio 1 0.25

Карточки

Альянса Петролера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ever Meza 2 0
Франко Педро 1 0
Leonardo Saldana 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Marlon Torres 1 0
Ruyery Blanco 1 0
Santiago Orozco 1 0
Emerson Batalla 1 0
Ruben Manjarres 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 2 0
Ivaldo 2 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Papagaio 1 0
Верон Габриэл 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Альянса Петролера
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Альянса Петролера
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атлетико Букараманга - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0
Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2

Результаты матчей

Альянса Петролера
Крузейро

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Альянса Петролера
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Крузейро
 4 1 3 0 6 - 3 6
3.
Унион Ла-Калера
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Альянса Петролера
 4 0 1 3 4 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 1 0 1 0 3 - 3 1
2.
Универсидад Католика Кито
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Унион Ла-Калера
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Альянса Петролера
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Крузейро
 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Альянса Петролера
 1 0 1 0 3 - 3 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эмерсон Баталла получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Перейра Матеус сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Лукас Силва бьет в цель!
    • 26'
      Ruyery Blanco получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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