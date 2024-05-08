Тур: 4.
0:3
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаRuyery Blanco
0:1
41' ГолLucas Silva IV
44' Желтая карточкаEmerson Batalla
0:2
49' ГолАртур Гомес
55' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
57' Желтая карточкаSantiago Orozco
65' Желтая карточкаIvaldo
0:3
90' ГолPapagaio
90'+7
Ход матча
26'
41'
0:1
44'
49'
0:2
55'
57'
64'
65'
71'
85'
90'
0:3
23
Ever
Meza
24
Jesus
Munoz
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ever MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jesus MunozНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
12 Jaime Mora
-
-
-
-
26 Mayer Gil
-
-
Главный тренер: Hubert Bodhert
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Machado
-
-
19 Papagaio
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Альянса Петролера
Крузейро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Альянса Петролера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emerson Batalla
|4
|0.8
|Jesus Figueroa
|1
|0.2
|Royscer Colpa
|1
|0.2
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|1
|0.25
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.25
|Lucas Silva IV
|1
|0.25
|Артур Гомес VIII
|1
|0.25
|Ivaldo
|1
|0.25
|Papagaio
|1
|0.25
Карточки
Альянса Петролера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ever Meza
|2
|0
|Франко Педро
|1
|0
|Leonardo Saldana
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Ruyery Blanco
|1
|0
|Santiago Orozco
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
|Ruben Manjarres
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Альянса Петролера
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Альянса Петролера
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атлетико Букараманга - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0
Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2
Результаты матчей
Альянса Петролера
Крузейро
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Альянса Петролера
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
22
14
22
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1