  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Олвейс Реди
3:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
11' Гол
Darlison Rodriguez
13' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
21' Желтая карточка
Luciano Herrera
2:0
47' Гол
Wesley Tanque
3:0
50' Гол
Куэльяр Эктор
67' Желтая карточка
Бургос Эстебан
71' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
87' Желтая карточка
Хулио Вакари
87' Желтая карточка
Flabio Torres
89' Желтая карточка
Benjamin Schamine
90'+6
1
Бароя
Алайн
3
Вака
Пабло
18
Кайседо
Луис
5
Суарес
Марсело
2
Медина
Даниэль
14
Карабали
Хосе
21
Матеус
Робсон
13
Куэльяр
Эктор
10
Adalid
Terrazas
11
Darlison
Rodriguez
9
Wesley
Tanque
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Luciano
Herrera
33
Nicolas
Palavecino
10
Rodrigo
Bogarin
26
Dario
Caceres
29
Nicolas
Fernandez
I
Олвейс Реди
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

Олвейс Реди
Дефенса и Хустисия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wesley Tanque 2 0.5
Куэльяр Эктор 2 0.5
Adalid Terrazas 1 0.25
Мартинес Хулиан 1 0.25
Darlison Rodriguez 1 0.25
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.25
Yorman Zapata 1 0.25
Nicolas Palavecino 1 0.25

Карточки

Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adalid Terrazas 1 0
Wesley Tanque 1 0
Вака Пабло 1 0
Куэльяр Эктор 1 0
Flabio Torres 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Herrera 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Бургос Эстебан 2 0
Лопес Кевин 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Сото Алексис 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Elias Calderon 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Хулио Вакари 1 0

Результаты матчей

Олвейс Реди
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Олвейс Реди
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олвейс Реди
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0
Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 4:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0

Результаты матчей

Олвейс Реди
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Олвейс Реди
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Индепендьенте Медельин
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 6 4
4.
Сесар Вальехо
 4 0 0 4 3 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Индепендьенте Медельин
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 2 1 0 1 5 - 3 3
2.
Дефенса и Хустисия
 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Олвейс Реди
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Benjamin Schamine получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Flabio Torres получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Хулио Вакари получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Adalid Terrazas уходит с поля. Moises Paniagua выходит вместо него
  • 84'
    Wesley Tanque уходит с поля. Айрон Дель Валле выходит вместо него
  • 78'
    Вака Пабло уходит с поля. Enrique Taborga выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Хулиан Алехо Лопес уходит с поля. Габриэль Аланис выходит вместо него
    • 50'
      Adalid Terrazas сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Эктор Куэльяр бьет в цель!
    • 47'
      Медина Даниэль сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Wesley Tanque бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Лусиано Эррера получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Хулиан Алехо Лопес получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Adalid Terrazas сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Darlison Rodriguez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олвейс Реди 3:0 Дефенса и Хустисия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный