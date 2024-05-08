Тур: 4.
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
5'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.06 Обе забьют – да
-
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
17
Конча
Хайро
20
Валера
Алекс
28
Jermein
Pena
70
Бакка
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Конча ХайроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
31 Alvaro Rojas
-
-
14 Jose Bolivar
-
-
-
30 Piero Guzman
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Jermein PenaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Бакка КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Велес ДжонПолузащитник
-
17 Перес МаркоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рейес Артуро
История личных встреч
Университарио Депортес Лима
Хуниор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Rivera1
|2
|0.5
|Корсо Альдо
|1
|0.25
|Christopher Olivares
|1
|0.25
Хуниор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакка Карлос
|3 (2)
|0.75
|Кайседо Дейбер
|1
|0.25
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0.25
Карточки
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Гедес Мартин
|2
|0
|Marco Saravia
|2
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Segundo Portocarrero
|1
|0
|Yuriel Celi
|1
|0
|Nelson Cabanillas
|1
|0
|Валера Алекс
|1
|0
Хуниор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакка Карлос
|1
|0
|Walmer Pacheco
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Omar Albornoz
|1
|0
|Brayan Ceballos
|1
|0
|Jermein Pena
|1
|0
|Howell Mena
|1
|0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Университарио Депортес Лима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Депортива Тарма - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Комерсиантес Унидос 6:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2
Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0
Хуниор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0
Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Пасто 2:0 Альянса Петролера - Хуниор 0:1
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
Хуниор
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Университарио Депортес Лима
Хуниор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3