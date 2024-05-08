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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Университарио Депортес Лима
1:1
Конец матча
Хуниор
0'
0:1
5' Гол
Bryan Castrillon
1:1
24' Гол
Флорес Эдисон
30' Желтая карточка
Sebastian Britos
30' Желтая карточка
Jose Enamorado
68' Желтая карточка
Флорес Эдисон
89' Желтая карточка
Homer Martinez
90'+6
1
Sebastian
Britos
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
18
Rodrigo
Urena
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
17
Конча
Хайро
34
Segundo
Portocarrero
19
Флорес
Эдисон
20
Валера
Алекс
77
Меле
Сантьяго
3
Edwin
Herrera
18
Emanuel
Olivera
28
Jermein
Pena
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
24
Кантильо
Виктор
88
Bryan
Castrillon
99
Jose
Enamorado
8
Чара
Йимми
70
Бакка
Карлос
Университарио Депортес Лима
3-1-4-2
Хуниор
4-2-3-1

История личных встреч

Университарио Депортес Лима
Хуниор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Rivera1 2 0.5
Корсо Альдо 1 0.25
Флорес Эдисон 1 0.25
Christopher Olivares 1 0.25
Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 3 (2) 0.75
Кайседо Дейбер 1 0.25
Фуэнтес Габриэль 1 0.25
Bryan Castrillon 1 0.25

Карточки

Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 2 0
Marco Saravia 2 0
Sebastian Britos 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Williams Riveros III 1 0
Segundo Portocarrero 1 0
Yuriel Celi 1 0
Nelson Cabanillas 1 0
Валера Алекс 1 0
Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакка Карлос 1 0
Walmer Pacheco 1 0
Jose Enamorado 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Homer Martinez 1 0
Brayan Ceballos 1 0
Jermein Pena 1 0
Howell Mena 1 0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Университарио Депортес Лима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хуниор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
50%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Депортива Тарма - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Комерсиантес Унидос 6:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2
Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0
Хуниор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0
Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Пасто 2:0 Альянса Петролера - Хуниор 0:1

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
Хуниор

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Университарио Депортес Лима
Хуниор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 4 1 3 0 6 - 4 6
2.
Университарио Депортес Лима
 4 1 2 1 5 - 6 5
3.
ЛДУ Кито
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Хуниор
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ЛДУ Кито
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Университарио Депортес Лима
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Jose Enamorado получил желтую карточку от судьи
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