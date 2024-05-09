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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Спортиво Лукеньо
0:0
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0'
22' Желтая карточка
Кабрера Бруно
45' Желтая карточка
Jose Ramon Leguizamon
47' Желтая карточка
Luciano Cabral
50' Желтая карточка
Dylan Glaby
84' Желтая карточка
Rodrigo Alborno
90'+6
12
Агилар
Альфредо
2
Rodi
Ferreira
5
Alexis
Villalva
4
Jose
Ramon
Leguizamon
33
Rodrigo
Alborno
10
Nicolas
Mana
18
Рохас
Родриго
8
Мендоса
Хорхе
26
Diego
Fernandez
9
Alex
Alvarez
27
Бенитес
Хорхе
13
Diego
Sanchez
I
5
Dylan
Escobar
2
Кабрера
Бруно
3
Manuel
Fernandez
16
Корнехо
Хуан
26
Christopher
Barrera
7
Sebastian
Galani
6
Dylan
Glaby
30
Benjamin
Chandia
10
Luciano
Cabral
9
Чавес
Андрес
Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо

История личных встреч

Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Fernandez 1 0.2
Marcelo Ferreira III 1 0.2
Кокимбо Юнидо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Андрес 1 0.2
Nicolas Johansen 1 (1) 0.2

Карточки

Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Mana 2 0
Рохас Родриго 1 0
Rodrigo Alborno 1 0
Мендоса Хорхе 1 0
Jose Ramon Leguizamon 1 0
Diego Vera III 1 0
Marcelo Ferreira III 1 0
Rodi Ferreira 1 0
Ruben Rios 1 0
Акоста Диего 1 0
Кокимбо Юнидо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 2 0
Alejandro Maximiliano Camargo 1 0
Manuel Fernandez 1 0
Luciano Cabral 1 0
Корнехо Хуан 1 0
Elvis Hernandez 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Christopher Barrera 1 0
Dylan Escobar 1 0

Результаты матчей

Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Спортиво Лукеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
1
Спортиво Лукеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3
Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Эвертон Де Вина - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0
Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2

Результаты матчей

Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 0 1 3 - 4 6
3.
Кокимбо Юнидо
 4 1 1 2 2 - 3 4
4.
Спортиво Лукеньо
 4 0 1 3 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кокимбо Юнидо
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кокимбо Юнидо
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Ред Булл Брагантино
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Спортиво Триниденсе Brian Andrada 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Jose Ramon Leguizamon получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 22'
      Кабрера Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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