Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКабрера Бруно
45' Желтая карточкаJose Ramon Leguizamon
47' Желтая карточкаLuciano Cabral
50' Желтая карточкаDylan Glaby
84' Желтая карточкаRodrigo Alborno
90'+6
Ход матча
22'
47'
50'
84'
10
Nicolas
Mana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Nicolas ManaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Ruben Rios
-
24 Alan Ledesma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Caceres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
14 Diego Plaza
-
Главный тренер: Fernando Diaz
История личных встреч
Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Fernandez
|1
|0.2
|Marcelo Ferreira III
|1
|0.2
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Андрес
|1
|0.2
|Nicolas Johansen
|1 (1)
|0.2
Карточки
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Mana
|2
|0
|Рохас Родриго
|1
|0
|Rodrigo Alborno
|1
|0
|Мендоса Хорхе
|1
|0
|Jose Ramon Leguizamon
|1
|0
|Diego Vera III
|1
|0
|Marcelo Ferreira III
|1
|0
|Rodi Ferreira
|1
|0
|Ruben Rios
|1
|0
|Акоста Диего
|1
|0
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|2
|0
|Alejandro Maximiliano Camargo
|1
|0
|Manuel Fernandez
|1
|0
|Luciano Cabral
|1
|0
|Корнехо Хуан
|1
|0
|Elvis Hernandez
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Christopher Barrera
|1
|0
|Dylan Escobar
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Спортиво Лукеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
1
Спортиво Лукеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3
Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Эвертон Де Вина - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0
Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2
Результаты матчей
Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спортиво Лукеньо
Кокимбо Юнидо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Brian Andrada
|1 1