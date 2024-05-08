Тур: 4.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
23'
0:1
33
Angel
Faria
22
Madson
II
23
Filipinho
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Angel FariaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Нападающий
-
25 Jaider Julio
-
17 Jhan Velez
-
-
10 Luis Paz
-
-
-
27 Jhon Mejia
-
23 Очоа Хосе
-
-
-
Главный тренер: Элвис Мартинес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
23 FilipinhoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
57 Лопес ЖоаоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Райо Зулиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|0.75
|Каноббио Агустин
|2
|0.5
|Lucas Esquivel
|2
|0.5
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.5
|Pablo I
|1
|0.25
|Madson II
|1
|0.25
|Bruno Zapelli
|1
|0.25
Карточки
Райо Зулиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|0
|Пас Йеферсон
|1
|0
|Luiz Corredor
|1
|0
|Edison Penilla
|1
|0
|Junior Colina
|1
|0
|Gerardo Padron
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Райо Зулиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Райо Зулиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Райо Зулиано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
12
1
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
8%
1
100%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Зулиано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0
Карабобо - Райо Зулиано 2:2 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0
Результаты матчей
Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1