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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Райо Зулиано
1:5
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
22' Гол
Lucas Esquivel
27' Желтая карточка
Фернандо Менегаццо
0:2
33' Гол
Gonzalo Mastriani
0:3
37' Гол
Gonzalo Mastriani
48' Желтая карточка
Andrusw Araujo
1:3
63' Гол
Очоа Хосе
73' Желтая карточка
Angel Faria
1:4
75' Пенальти
Madson II
1:5
82' Гол
Filipinho
90'+4
1
Luiz
Corredor
33
Angel
Faria
4
Hermes
Rodriguez
22
Edison
Penilla
32
Albert
Barboza
14
Andrusw
Araujo
18
Edwin
Castro2
70
Heiderber
Ramirez
11
Kenin
Montiel
19
Saimon
Ramirez
7
Junior
Colina
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
46
Marcos
Andre
Paulino
Maia
23
Filipinho
6
Фернандо
Менегаццо
88
Christian
Cardoso
80
Сантана
Алекс
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
37
Lucas
Esquivel
9
Gonzalo
Mastriani
Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе

История личных встреч

Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Зулиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Очоа Хосе 1 0.2
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 5 1.25
Каноббио Агустин 2 0.5
Lucas Esquivel 2 0.5
Madson II 2 (1) 0.5
Фернандиньо XII 2 (1) 0.5
Pablo I 1 0.25
Bruno Zapelli 1 0.25
Filipinho 1 0.25

Карточки

Райо Зулиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Enrique Melean Berrueta 2 0
Angel Faria 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Luiz Corredor 1 0
Edison Penilla 1 0
Junior Colina 1 0
Gerardo Padron 1 0
Andrusw Araujo 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Менегаццо 1 0
Thiago Heleno 1 0
Julimar 1 0
Mateo Gamarra 1 0

Результаты матчей

Райо Зулиано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Райо Зулиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Райо Зулиано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
16
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

17
2
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
6%
1
50%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Зулиано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0
Карабобо - Райо Зулиано 2:2 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0

Результаты матчей

Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
6
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Райо Зулиано
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Спортиво Амелиано
 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Данубио
 4 1 1 2 3 - 3 4
4.
Райо Зулиано
 4 0 0 4 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Спортиво Амелиано
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Данубио
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Райо Зулиано
 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Спортиво Амелиано
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Данубио
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Весь список
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    • 46'
      Фернандо Менегаццо уходит с поля. Леонардо Годой выходит вместо него
    • 46'
      Saimon Ramirez уходит с поля. Jose Ochoa выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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