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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Тальерес Кордоба
3:1
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
1:0
12' Гол
Каталан Матиас
2:0
25' Гол
Ботта Рубен
35' Желтая карточка
Leonai
49' Желтая карточка
Adonis Preciado
56' Желтая карточка
Наварро Мигель
2:1
61' Гол
Рохас Хоао
63' Желтая карточка
Рохас Хоао
87' Желтая карточка
Braian Oyola
3:1
90' Гол
Боу Густаво
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
20
Ботта
Рубен
30
Ортегоса
Диего
26
Портилльо
Маркос
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
18
Ramiro
Ruiz
1
Буррай
Хавьер
14
Alex
Rangel
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
6
Чала
Анибаль
17
Гайбор
Фернандо
22
Leonai
13
Корозо
Дженнер
10
Диас
Дамиан
11
Рохас
Хоао
III
7
Adonis
Preciado
Тальерес Кордоба
4-4-2
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Барселона Гуаякиль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.5
Боу Густаво 1 0.25
Каталан Матиас 1 0.25
Ramiro Ruiz 1 0.25
Джиротти Федерико 1 0.25
Juan Rodriguez2 1 0.25
Соса Рамон 1 0.25
Мантилья Кевин 1 0.25
Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Дамиан 2 (1) 0.5
Рохас Хоао III 1 0.25
Francisco Fydriszewski 1 (1) 0.25

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бустос Науэль 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Портилья Хуан 2 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Наварро Мигель 1 0
Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохас Хоао III 2 0
Braian Oyola 2 0
William Vargas2 2 0
Кортес Габриэль 1 0
Суарес Матиас II 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0
Lucas Sosa 1 0
Adonis Preciado 1 0
Leonai 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2
Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 3:2

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Барселона Гуаякиль

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Барселона Гуаякиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Сан-Паулу
 2:1 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Барселона Гуаякиль
 4 0 2 2 4 - 8 2
4.
Кобресал
 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Сан-Паулу
 2:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Кобресал
 1:2 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Кобресал
 1:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
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Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Leonai получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Портилльо Маркос сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Ботта Рубен бьет в цель!
    • 12'
      Портилльо Маркос сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Каталан Матиас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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