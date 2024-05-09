Тур: 4.
3:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолКаталан Матиас
2:0
25' ГолБотта Рубен
35' Желтая карточкаLeonai
49' Желтая карточкаAdonis Preciado
56' Желтая карточкаНаварро Мигель
2:1
61' ГолРохас Хоао
63' Желтая карточкаРохас Хоао
87' Желтая карточкаBraian Oyola
3:1
90' ГолБоу Густаво
90'+6
Ход матча
12'
1:0
25'
2:0
35'
49'
56'
61'
2:1
63'
87'
90'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
18
Ramiro
Ruiz
14
Alex
Rangel
22
Leonai
10
Диас
Дамиан
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Alex RangelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
-
11 Рохас ХоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Braian Oyola
-
-
Главный тренер: Ariel Holan
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Барселона Гуаякиль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботта Рубен
|2
|0.5
|Боу Густаво
|1
|0.25
|Каталан Матиас
|1
|0.25
|Ramiro Ruiz
|1
|0.25
|Джиротти Федерико
|1
|0.25
|Juan Rodriguez2
|1
|0.25
|Соса Рамон
|1
|0.25
|Мантилья Кевин
|1
|0.25
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Дамиан
|2 (1)
|0.5
|Рохас Хоао III
|1
|0.25
|Francisco Fydriszewski
|1 (1)
|0.25
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бустос Науэль
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохас Хоао III
|2
|0
|Braian Oyola
|2
|0
|William Vargas2
|2
|0
|Кортес Габриэль
|1
|0
|Суарес Матиас II
|1
|0
|Francisco Fydriszewski
|1
|0
|Lucas Sosa
|1
|0
|Adonis Preciado
|1
|0
|Leonai
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2
Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 3:2
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Барселона Гуаякиль
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Барселона Гуаякиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|4.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3