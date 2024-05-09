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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Насьональ Потоси
4:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
1:0
6' Гол
Facundo Callejo
1:1
16' Гол
Лусеро Хуан Мартин
2:1
37' Гол
Martin Prost
39' Желтая карточка
Пикашу Яго
66' Желтая карточка
Diego Josue Hoyos
3:1
70' Гол
Saulo Guerra
72' Желтая карточка
Saulo Guerra
4:1
90' Гол
Wilson Alvarez
90'+5
1
Said
Mustafa
23
Oscar
Baldomar
2
Ортис
Максимилиано
6
Edisson
Restrepo
5
Daniel
Mancilla
8
Luis
Pavia
22
Diego
Josue
Hoyos
10
Галиндо
Самуэль
9
Gustavo
Cristaldo
19
Facundo
Callejo
20
Martin
Prost
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
28
Аугусто
Педро
4
Тити
6
Пачеко
Бруно
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
16
Россетто
Матеус
8
Leandro
Martinez
I
9
Лусеро
Хуан
Мартин
39
Мачука
Иманоль
Насьональ Потоси
Форталеза Сеара

История личных встреч

Насьональ Потоси
Форталеза Сеара

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Потоси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Callejo 2 0.4
Martin Prost 1 0.2
Saulo Guerra 1 0.2
Wilson Alvarez 1 0.2
Gustavo Cristaldo 1 (1) 0.2
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 5 1.25
Пикашу Яго 4 1
Эркулес 1 0.25
Тьяго Гальярдо 1 0.25
Мачука Иманоль 1 0.25

Карточки

Насьональ Потоси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Josue Hoyos 1 1
Claudio Biaggio 0 1
Jorge Marcos Andia 1 0
Martin Prost 1 0
Асоге Педро 1 0
Daniel Mancilla 1 0
Ортис Максимилиано 1 0
Saulo Guerra 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 1 1
Эскобар Гонсало 1 1
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Роша Педро 1 0
Пикашу Яго 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Аугусто Педро 1 0

Результаты матчей

Насьональ Потоси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Насьональ Потоси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
9
Насьональ Потоси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1 Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0
Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2
Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Насьональ Потоси
Форталеза Сеара

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Насьональ Потоси
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5
2
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 4 3 0 1 12 - 6 9
2.
Бока Хуниорс
 1:1 4 1 2 1 4 - 5 5
3.
Спортиво Триниденсе
 1:1 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Насьональ Потоси
 4 1 1 2 4 - 8 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Насьональ Потоси
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Спортиво Триниденсе
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Бока Хуниорс
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Бока Хуниорс
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Спортиво Триниденсе
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Насьональ Потоси
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Спортиво Триниденсе Brian Andrada 1 1
Весь список
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