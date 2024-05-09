Тур: 4.
4:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолFacundo Callejo
1:1
16' ГолЛусеро Хуан Мартин
2:1
37' ГолMartin Prost
39' Желтая карточкаПикашу Яго
66' Желтая карточкаDiego Josue Hoyos
3:1
70' ГолSaulo Guerra
72' Желтая карточкаSaulo Guerra
4:1
90' ГолWilson Alvarez
90'+5
Ход матча
6'
1:0
16'
37'
2:1
39'
60'
70'
3:1
72'
90'
4:1
20
Martin
Prost
4
Тити
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Martin ProstНападающий
- Запасные игроки
-
32 Heber LeanosЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Асоге ПедроПолузащитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Saulo Guerra
-
-
-
21 Miyel Ortiz
-
Главный тренер: Claudio Biaggio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
18 Лима ЛукасПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дуду V1
-
-
-
2 Тинга I
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Насьональ Потоси
Форталеза Сеара
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Потоси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Callejo
|2
|0.4
|Martin Prost
|1
|0.2
|Saulo Guerra
|1
|0.2
|Wilson Alvarez
|1
|0.2
|Gustavo Cristaldo
|1 (1)
|0.2
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|1.25
|Пикашу Яго
|4
|1
|Эркулес
|1
|0.25
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.25
|Мачука Иманоль
|1
|0.25
Карточки
Насьональ Потоси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Josue Hoyos
|1
|1
|Claudio Biaggio
|0
|1
|Jorge Marcos Andia
|1
|0
|Martin Prost
|1
|0
|Асоге Педро
|1
|0
|Daniel Mancilla
|1
|0
|Ортис Максимилиано
|1
|0
|Saulo Guerra
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|1
|1
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Пикашу Яго
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Потоси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Насьональ Потоси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
9
Насьональ Потоси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1 Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0
Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2
Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Насьональ Потоси
Форталеза Сеара
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Насьональ Потоси
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
31
14
22
14
22
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|2.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|3.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|2.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Brian Andrada
|1 1