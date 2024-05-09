Тур: 4.
3:0
Второй тайм: 90'
0'
36' Желтая карточкаЛасерда Дерик
1:0
39' ГолFernando Sobral
47' Желтая карточкаCarlos Diaz
2:0
69' ГолПитта Исидро
72' Желтая карточкаJayson Martinez
74' Желтая карточкаMaike Villero
3:0
83' ГолПитта Исидро
Ход матча
36'
39'
1:0
46'
47'
69'
2:0
72'
74'
83'
3:0
4
Marllon
34
Bruno
VI
20
Рикельме
26
Carlos
Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 АллисонЗащитник
-
21 RailanПолузащитник
-
23 РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Rhyan
-
-
97 Andre1
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Colbachini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Carlos DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Фуэнтес ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Jhon Marchan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
История личных встреч
Куяба
Метрополитанос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fernando Sobral
|2
|0.5
|Питта Исидро
|2
|0.5
|Дейверсон Силва
|2 (1)
|0.5
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|3
|0.6
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Clayson
|0
|1
|Ласерда Дерик
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Athony Graterol
|0
|1
|Carlos Diaz
|1
|0
|Robert Garces
|1
|0
|Walter Araujo
|1
|0
|Jhon Marchan
|1
|0
|Вильете Альваро
|1
|0
|Francisco Bareiro
|1
|0
|Maike Villero
|1
|0
|Флорес Робинсон
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Метрополитанос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
100%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1
Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:0 Метрополитанос - Ланус 0:2
Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:0 Монагас - Метрополитанос 2:4
Результаты матчей
Куяба
Метрополитанос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Куяба
Метрополитанос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Brian Andrada
|1 1