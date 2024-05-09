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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Куяба
3:0
Второй тайм: 90'
Метрополитанос
0'
36' Желтая карточка
Ласерда Дерик
1:0
39' Гол
Fernando Sobral
47' Желтая карточка
Carlos Diaz
2:0
69' Гол
Питта Исидро
72' Желтая карточка
Jayson Martinez
74' Желтая карточка
Maike Villero
3:0
83' Гол
Питта Исидро

Ход матча

36'
Ласерда Дерик
 
39'
Fernando Sobral
1:0
46'
Andre1
Ласерда Дерик
 
47'
 
Carlos Diaz
66'
Фернандес Лукас IV
Кафу Жонатан
 
67'
 
Angelo Lucena
Carlos Diaz
69'
Питта Исидро
2:0
72'
 
Jayson Martinez
74'
 
Maike Villero
77'
 
Carlos Paraco
Jayson Martinez
77'
 
Charlis Ortiz
Флорес Робинсон
83'
Питта Исидро
3:0
84'
 
Marco Bustillo
Francisco Bareiro
84'
 
Сальсман Давид
Robert Garces
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Метрополитанос
1.25
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8.09
6.45
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Все Коэффициенты
14
Пасинато
Матеус
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
7
Кафу
Жонатан
25
Вильете
Альваро
5
Fabian
Cuero
31
Перес
Леонардо
30
Maike
Villero
26
Carlos
Diaz
6
Athony
Graterol
70
Флорес
Робинсон
7
Robert
Garces
8
Emerson
Ruiz
40
Jayson
Martinez
35
Francisco
Bareiro
Куяба
Метрополитанос

История личных встреч

Куяба
Метрополитанос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fernando Sobral 2 0.5
Питта Исидро 2 0.5
Дейверсон Силва 2 (1) 0.5
Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 3 0.6

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Clayson 0 1
Ласерда Дерик 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Athony Graterol 0 1
Carlos Diaz 1 0
Robert Garces 1 0
Walter Araujo 1 0
Jhon Marchan 1 0
Вильете Альваро 1 0
Francisco Bareiro 1 0
Maike Villero 1 0
Флорес Робинсон 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Метрополитанос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
100%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1
Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:0 Метрополитанос - Ланус 0:2
Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:0 Монагас - Метрополитанос 2:4

Результаты матчей

Куяба
Метрополитанос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Куяба
Метрополитанос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 3:0 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Ланус
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Депортиво Гарсиласо
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Метрополитанос
 0:3 4 0 0 4 2 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Депортиво Гарсиласо
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Метрополитанос
 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Куяба
 3:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Депортиво Гарсиласо
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 0:3 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
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Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Спортиво Триниденсе Brian Andrada 1 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Карлос Диас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Ласерда Дерик уходит с поля. Андре Луис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Денилсон Невес сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Фернандо Собрал бьет в цель!
    • 36'
      Ласерда Дерик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Куяба
    Ничья
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    1.25
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