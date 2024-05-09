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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Альянса Лима
1:1
Конец матча
Серро Портеньо
0'
0:1
26' Гол
Итурбе Хуан
35' Желтая карточка
Рамос Джовани
45' Желтая карточка
Fabrizio Peralta
76' Желтая карточка
Christian Baez
1:1
80' Гол
Баркос Эрнан
86' Желтая карточка
Санелатто Франко
90' Желтая карточка
Fernando Fernandez II
90'+6
1
Кампос
Анхело
29
Рамос
Джовани
5
Самбрано
Очандарте
6
Гарсес
Ренсо
10
Sebastian
Rodriguez
26
Kevin
Serna
27
Catriel
Cabellos
17
Christian
Neira
2
Juan
Freytes
9
Баркос
Эрнан
18
Де
Сантис
Джериел
13
Jean
V
2
Бенитес
Алан
24
Christian
Baez
4
Eduardo
Brock
21
Арзамендия
Сантьяго
8
Карризо
Федерико
33
Fabrizio
Peralta
26
Да
Мотта
Роберт
10
Домингес
Сесильо
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
Альянса Лима
3-1-4-2
Серро Портеньо
4-4-2

История личных встреч

Альянса Лима
Серро Портеньо

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

КЛ
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
2.13

Среднее время на гол

62
42

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
47

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркос Эрнан 1 0.25
Kevin Serna 1 0.25
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карризо Федерико 1 0.25
Итурбе Хуан 1 0.25

Карточки

Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Rodriguez 2 0
Рамос Джовани 2 0
Juan Freytes 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Гарсес Ренсо 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Санелатто Франко 1 0
Marco Huaman 1 0
Catriel Cabellos 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabrizio Peralta 3 0
Christian Baez 2 0
Морель Хорхе 2 0
Diego Churin 1 0
Карризо Федерико 1 0
Fernando Fernandez II 1 0
Eduardo Brock 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0

Результаты матчей

Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Альянса Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Альянса Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Лима
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альянса Лима - Универсидад Кахамарка 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Альянса Лима - Спорт Бойз 3:0
Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Альянса Лима - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Альянса Лима - Онсе Кальдас 2:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2
Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Деп. Кали - Серро Портеньо 0:3 Америка де Кали - Серро Портеньо 1:0

Результаты матчей

Альянса Лима
Серро Портеньо

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Альянса Лима
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Серро Портеньо
 4 1 2 1 2 - 2 5
3.
Коло-Коло
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Альянса Лима
 4 0 3 1 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Серро Портеньо
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альянса Лима
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
Альянса Лима
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Серро Портеньо
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Коло-Коло
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
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