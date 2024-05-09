Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
0:1
26' ГолИтурбе Хуан
35' Желтая карточкаРамос Джовани
45' Желтая карточкаFabrizio Peralta
76' Желтая карточкаChristian Baez
1:1
80' ГолБаркос Эрнан
86' Желтая карточкаСанелатто Франко
90' Желтая карточкаFernando Fernandez II
90'+6
Ход матча
26'
0:1
35'
45'
76'
80'
1:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Kevin
Serna
13
Jean
V
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Kevin SernaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Axel Moyano
-
25 Marco Huaman
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанНападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Alfio OviedoНападающий
-
-
-
27 Luis Riveros
-
-
-
20 Wilder Viera
-
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
История личных встреч
Альянса Лима
Серро Портеньо
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.44
2.13
Среднее время на гол
62
42
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.44
1.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
47
Бомбардиры внутри турнира
Альянса Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркос Эрнан
|1
|0.25
|Kevin Serna
|1
|0.25
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карризо Федерико
|1
|0.25
|Итурбе Хуан
|1
|0.25
Карточки
Альянса Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Rodriguez
|2
|0
|Рамос Джовани
|2
|0
|Juan Freytes
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Гарсес Ренсо
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Санелатто Франко
|1
|0
|Marco Huaman
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabrizio Peralta
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Морель Хорхе
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Карризо Федерико
|1
|0
|Fernando Fernandez II
|1
|0
|Eduardo Brock
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
Результаты матчей
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Альянса Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Альянса Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Альянса Лима
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альянса Лима - Универсидад Кахамарка 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Альянса Лима - Спорт Бойз 3:0
Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Альянса Лима - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Альянса Лима - Онсе Кальдас 2:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2
Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Деп. Кали - Серро Портеньо 0:3 Америка де Кали - Серро Портеньо 1:0
Результаты матчей
Альянса Лима
Серро Портеньо
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Альянса Лима
Серро Портеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3