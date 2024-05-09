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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Второй тайм: 61'
ЛДУ Кито
0'
1:0
31' Гол
Угу Мигель
45' Желтая карточка
Lucas Halter
1:1
45' Гол
Эстрада Микаэль
45' Желтая карточка
Эстрада Микаэль
51' Желтая карточка
Marlon Freitas
57' Желтая карточка
Энрике Луис

Ход матча

31'
Угу Мигель
1:0
45'
Lucas Halter
 
45'
1:1
Эстрада Микаэль
45'
 
Эстрада Микаэль
46'
Ромеро Оскар
Джеффиньо
 
51'
Marlon Freitas
 
57'
Энрике Луис
 
57'
 
Ангуло Марко
Хулио Джоян
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
ЛДУ Кито
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
47
Джеффиньо
11
Сантос
Жуниор
22
Домингес
Александер
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
8
Эступинан
Луис
15
Вильямиль
Габриэль
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
19
Alex
Arce
11
Эстрада
Микаэль
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
ЛДУ Кито
5-3-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:0
КС
0:0
КС
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 8 1
Эдуардо Карлос II 2 0.25
Угу Мигель 2 0.25
Соарес Франсиско 1 0.13
Саварино Джефферсон 1 0.13
Энрике Луис IX 1 0.13
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 1 0.25
Эстрада Микаэль 1 0.25
Киньонес Лионель 1 0.25
Alex Arce 1 (1) 0.25

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстрада Микаэль 2 0
Хулио Джоян 2 0
Гонсалес Себастьян 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Ангуло Марко 1 0
Alex Arce 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
14%
1
33%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4
ЛДУ Кито
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1
Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 4 1 3 0 6 - 4 6
2.
ЛДУ Кито
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Университарио Депортес Лима
 4 1 2 1 5 - 6 5
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
ЛДУ Кито
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хуниор
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ЛДУ Кито
 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Университарио Депортес Лима
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Эстрада Микаэль получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
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