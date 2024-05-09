Тур: 4.
1:1
Второй тайм: 61'
0'
1:0
31' ГолУгу Мигель
45' Желтая карточкаLucas Halter
1:1
45' ГолЭстрада Микаэль
45' Желтая карточкаЭстрада Микаэль
51' Желтая карточкаMarlon Freitas
57' Желтая карточкаЭнрике Луис
Ход матча
31'
1:0
45'
45'
1:1
45'
51'
57'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
16
Угу
Мигель
47
Джеффиньо
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Нападающий
-
32 Jacob Montes
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
-
19 Alex ArceНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ethan Minda
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Alcacer
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|8
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.25
|Угу Мигель
|2
|0.25
|Соарес Франсиско
|1
|0.13
|Саварино Джефферсон
|1
|0.13
|Энрике Луис IX
|1
|0.13
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.25
|Эстрада Микаэль
|1
|0.25
|Киньонес Лионель
|1
|0.25
|Alex Arce
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстрада Микаэль
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Ангуло Марко
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
14%
1
33%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4
ЛДУ Кито
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1
Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
16
16
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|2.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|4.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3