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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Кобресал
1:0
Первый тайм: 32'
Сан-Паулу
0'
1:0
23' Гол
Diego Coelho

Ход матча

23'
Diego Coelho
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кобресал
Ничья
Сан-Паулу
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Leandro
Requena
4
Franco
Bechtholdt
28
Diego
Cespedes
3
Cristian
Toro
36
Jens
Buss
26
Rodrigo
Sandoval
10
Валенсия
Леонардо
8
Наварро
Леандро
13
Cristopher
Mesias
14
Franco
Garcia
9
Diego
Coelho
23
Рафаэл
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
36
Patryck
25
Alisson
II
21
Бобадиллья
Дамиан
15
Michel
Araujo
10
Лусиано
Невес
47
Феррейра
Факундо
9
Кальери
Хонатан
Кобресал
5-3-2
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Кобресал
Сан-Паулу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Леонардо 1 (1) 0.25
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 2 0.5
Alisson II 1 0.25
Лусиано Невес 1 0.25
Силва Андре III 1 0.25

Карточки

Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Леандро 1 0
Валенсия Леонардо 1 0
Franco Bechtholdt 1 0
Cristopher Mesias 1 0
Marcelo Filla 1 0
Julio Castro 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Giuliano Galoppo 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0

Результаты матчей

Кобресал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кобресал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кобресал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кобресал
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кобресал - Коло-Коло 2:2 Аудакс Итальяно - Кобресал 0:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Кобресал - Ньюбленсе 2:2
Кобресал - Депортес Копьяпо 3:0 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2
Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0

Результаты матчей

Кобресал
Сан-Паулу

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кобресал
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Сан-Паулу
 0:1 4 2 0 2 5 - 3 6
3.
Кобресал
 1:0 4 1 1 2 2 - 5 4
4.
Барселона Гуаякиль
 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Кобресал
 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сан-Паулу
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Сан-Паулу
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Кобресал
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Cristopher Mesias сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Diego Coelho бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кобресал
Ничья
Сан-Паулу
8.50
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4.50
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