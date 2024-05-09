Тур: 4.
Ход матча
23'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
36
Jens
Buss
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
36
Patryck
25
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Jens BussЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Franco LobosПолузащитник
-
-
-
16 Julio Castro
-
-
-
18 Cesar Munder
-
-
Главный тренер: Gustavo Huerta
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
36 PatryckЗащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
35 Sabino2
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Кобресал
Сан-Паулу
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Кобресал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Леонардо
|1 (1)
|0.25
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|2
|0.5
|Alisson II
|1
|0.25
|Лусиано Невес
|1
|0.25
|Силва Андре III
|1
|0.25
Карточки
Кобресал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Леандро
|1
|0
|Валенсия Леонардо
|1
|0
|Franco Bechtholdt
|1
|0
|Cristopher Mesias
|1
|0
|Marcelo Filla
|1
|0
|Julio Castro
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Результаты матчей
Кобресал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Кобресал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Кобресал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кобресал
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кобресал - Коло-Коло 2:2 Аудакс Итальяно - Кобресал 0:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Кобресал - Ньюбленсе 2:2
Кобресал - Депортес Копьяпо 3:0 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2
Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0
Результаты матчей
Кобресал
Сан-Паулу
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кобресал
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|3.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|4.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3