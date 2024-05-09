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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Мильонариос
1:1
Конец матча
Боливар
0'
34' Желтая карточка
Родригес Патрисио
1:0
43' Гол
Andres Llinas
61' Желтая карточка
Daniel Giraldo
66' Желтая карточка
Ricardo Rosales
1:1
67' Гол
Вака Рамиро
81' Желтая карточка
Bruno Savio
83' Желтая карточка
Santiago Giordana
90' Желтая карточка
Хустиниано Леонель
90' Желтая карточка
Вака Рамиро
90' Желтая карточка
Andres Llinas
90'+9
31
Монтеро
Альваро
34
Sander
Navarro
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
37
Jhoan
Hernandez
21
Joao
Pereira
I
28
Stiven
Vega
7
Emerson
Rodriguez
14
Давид
Мокуера
Силва
18
Daniel
Rivera
23
Leonardo
Castro
1
Лампе
Карлос
26
Сааведра
Эрвин
44
Renzo
Orihuela
4
Сагредо
Хесус
27
Вака
Хенри
23
Хустиниано
Леонель
11
Вака
Рамиро
10
Bruno
Savio
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
17
Родригес
Патрисио
II
Мильонариос
4-2-3-1
Боливар
4-3-3

История личных встреч

Мильонариос
Боливар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 0.75
Andres Llinas 1 0.25
Daniel Rivera 1 0.25
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 4 (1) 1
Bruno Savio 3 0.75
Вака Рамиро 2 0.5
Сагредо Хесус 1 0.25

Карточки

Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Castro 2 0
Larry Vasquez 0 1
Delvin Alfonzo 0 1
Daniel Giraldo 1 0
Ricardo Rosales 1 0
Santiago Giordana 1 0
Варгас Хуан Пабло 1 0
Stiven Vega 1 0
Andres Llinas 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Savio 2 0
Роша Йомар 0 1
Хустиниано Леонель 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Renzo Orihuela 1 0

Результаты матчей

Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боливар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
5
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мильонариос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хуниор - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Бояка Чико 3:0 Палестино - Мильонариос 3:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2
Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2 Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0
Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2
ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3

Результаты матчей

Мильонариос
Боливар

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мильонариос
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Палестино
 4 2 0 2 4 - 7 6
3.
Фламенго
 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Мильонариос
 4 0 2 2 5 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палестино
 3 2 0 1 4 - 5 6
3.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мильонариос
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Фламенго
 3 0 1 2 2 - 4 1
3.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Мильонариос
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
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