Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаРодригес Патрисио
1:0
43' ГолAndres Llinas
61' Желтая карточкаDaniel Giraldo
66' Желтая карточкаRicardo Rosales
1:1
67' ГолВака Рамиро
81' Желтая карточкаBruno Savio
83' Желтая карточкаSantiago Giordana
90' Желтая карточкаХустиниано Леонель
90' Желтая карточкаВака Рамиро
90' Желтая карточкаAndres Llinas
90'+9
Ход матча
43'
1:0
61'
66'
67'
1:1
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Stiven
Vega
27
Вака
Хенри
11
Вака
Рамиро
10
Bruno
Savio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Stiven VegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Морено АлексЗащитник
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вака ХенриПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
-
10 Bruno SavioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Чавес ЛукасВратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Ervin Vaca
-
8 Luis Paz
-
-
30 Javier Uzeda
-
Главный тренер: Flavio Robatto
История личных встреч
Мильонариос
Боливар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|3 (1)
|0.75
|Andres Llinas
|1
|0.25
|Daniel Rivera
|1
|0.25
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|4 (1)
|1
|Bruno Savio
|3
|0.75
|Вака Рамиро
|2
|0.5
|Сагредо Хесус
|1
|0.25
Карточки
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Castro
|2
|0
|Larry Vasquez
|0
|1
|Delvin Alfonzo
|0
|1
|Daniel Giraldo
|1
|0
|Ricardo Rosales
|1
|0
|Santiago Giordana
|1
|0
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
|Stiven Vega
|1
|0
|Andres Llinas
|1
|0
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Savio
|2
|0
|Роша Йомар
|0
|1
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Результаты матчей
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боливар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
5
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мильонариос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хуниор - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Бояка Чико 3:0 Палестино - Мильонариос 3:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2
Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2 Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0
Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2
ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3
Результаты матчей
Мильонариос
Боливар
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мильонариос
Боливар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|4.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3