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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
23' Гол
Герреро Эдуардо
90' Желтая карточка
Герреро Эдуардо
90'+5
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
29
Емец
Владислав
10
Ореховский
Павел
7
Демченко
Александр
9
Цуриков
Андрей
8
Vladyslav
Veleten
11
Рангел
70
Топалов
Дмитрий
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
44
Батагов
Арсений
55
Джордан
47
Вантух
Роман
8
Хахлев
Алексей
10
Леовижилду
70
Кирюханцев
Игорь
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
9
Мишнёв
Дмитрий
Колос Ковалёвка
Заря

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.11
Милько Вадим 2 (1) 0.07
Лучкевич Валерий 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Vladyslav Veleten 2 0.07
Ореховский Павел 1 (1) 0.04
Бурда Никита 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Салабай Антон 1 0.04
Рангел 1 0.04
Паулаускас Гитис 1 0.04
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 9 0.33
Антюх Денис 4 (2) 0.15
Батагов Арсений 2 0.07
Кирюханцев Игорь 2 0.07
Горбач Игорь 2 0.07
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Яцык Александр 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Бутко Богдан 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Безбородько Денис 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 3 0
Мякушко Сергей 3 0
Емец Владислав 3 0
Салабай Антон 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Герреро Эдуардо 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Азиангбе Коджо 4 0
Яцык Александр 2 1
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
11
Колос Ковалёвка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

8
6
Колос Ковалёвка
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Заря
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
3
38%
4
22%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
27%
2
11%
1-15
3
27%
6
32%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Пропущено

14
14
1 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
14 Не забивали 9
1
6%
4
15%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
6
33%
5
19%
76-90

Пропущено

25
33
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
12%
4
12%
1-15
4
16%
10
30%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
6
24%
5
15%
61-75
6
24%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Заря

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
15
0.5
Больше Меньше
18
9
6
21
1.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Динамо Киев
 27 20 3 4 67 - 25 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 27 13 9 5 37 - 25 48
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
9.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
16.
Минай
 27 3 10 14 21 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 1 2 30 - 12 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
9.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
10.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 13 1 4 8 8 - 23 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
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Топ бомбардиров
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Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
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  • 46'
    Владислав Велетень уходит с поля. Олег Ильин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Денис Антюх сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Герреро Эдуардо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Заря онлайн

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