Тур: 15. Стадион: Колос.
0:1
Конец матча
Ход матча
23'
0:1
90'
23
Фесюн
Кирилл
11
Рангел
55
Джордан
47
Вантух
Роман
10
Леовижилду
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
91 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЛеовижилдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
-
32 Artem Slesar
-
-
-
21 Jakov Basic
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.11
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.07
|Лучкевич Валерий
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Vladyslav Veleten
|2
|0.07
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|9
|0.33
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.15
|Батагов Арсений
|2
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|Горбач Игорь
|2
|0.07
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Яцык Александр
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Бутко Богдан
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Безбородько Денис
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Салабай Антон
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Герреро Эдуардо
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Азиангбе Коджо
|4
|0
|Яцык Александр
|2
|1
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
11
Колос Ковалёвка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
8
6
Колос Ковалёвка
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Заря
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
3
38%
4
22%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
27%
2
11%
1-15
3
27%
6
32%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Пропущено
14
14
1 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
14 Не забивали 9
1
6%
4
15%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
6
33%
5
19%
76-90
Пропущено
25
33
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
12%
4
12%
1-15
4
16%
10
30%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
6
24%
5
15%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Заря
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
76
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
310
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1215
Больше Меньше
189
621
720
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8