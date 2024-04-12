Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 46'
0'
9' Желтая карточкаВалентини Николас
23' Желтая карточкаЛема Кристиан
34' Желтая карточкаБланко Лаутаро
45' Желтая карточкаФернандес Пол
Ход матча
23'
34'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
17
Javier
Urzua
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.16
0.81
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
77
111
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tiago Palacios
|4
|0.31
|Mauro Menzdez
|3
|0.23
|Javier Correa
|2
|0.15
|Eros Mancuso
|2
|0.15
|Каррильо Гидо
|1
|0.08
|Javier Urzua
|1
|0.08
|Edwin Cetre
|1
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (1)
|0.38
|Мерентиель Мигель
|4
|0.31
|Kevin Zenon
|2
|0.15
|Медина Кристиан
|2
|0.15
|Lucas Blondel
|2
|0.15
|Luca Langoni
|1
|0.08
|Бенедетто Дарио
|1
|0.08
|Валентини Николас
|1
|0.08
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Tiago Palacios
|1
|1
|Фернандес Федерико
|2
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|5
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
11
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
66
111
39
111
111
111
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|16 - 5
|29
|2.
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|5.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|9 - 14
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|14.
|13
|1
|2
|10
|7 - 24
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 2
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6