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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
9' Желтая карточка
Валентини Николас
23' Желтая карточка
Лема Кристиан
34' Желтая карточка
Бланко Лаутаро
45' Желтая карточка
Фернандес Пол
1:0
67' Гол
Javier Correa
81' Вторая желтая карточка
Бланко Лаутаро
90'
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
17
Javier
Urzua
8
Сукуи
Фернандо
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
36
Медина
Кристиан
14
Luca
Langoni
10
Кавани
Эдинсон
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:3
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.12
0.57

Среднее время на гол

80
157

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.16
0.81

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

77
111

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tiago Palacios 4 0.31
Javier Correa 3 0.23
Mauro Menzdez 3 0.23
Eros Mancuso 2 0.15
Каррильо Гидо 1 0.08
Javier Urzua 1 0.08
Edwin Cetre 1 0.08
Аскасибар Сантьяго 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Соса Хосе 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (1) 0.38
Мерентиель Мигель 4 0.31
Kevin Zenon 2 0.15
Медина Кристиан 2 0.15
Lucas Blondel 2 0.15
Luca Langoni 1 0.08
Бенедетто Дарио 1 0.08
Валентини Николас 1 0.08
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Фабра Франк 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 5 0
Eros Mancuso 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Tiago Palacios 1 1
Фернандес Федерико 2 0
Перес Энцо 2 0
Сукуи Фернандо 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Franco Zapiola 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 5 0
Фернандес Пол 4 0
Бланко Лаутаро 2 1
Фернандес Игнасио 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Медина Кристиан 3 0
Luca Langoni 3 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Валентини Николас 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Рохо Маркос 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leandro Brey 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
11
Эстудиантес Ла-Плата
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Бока Хуниорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 13 3 4 6 8 - 12 13
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Платенсе
 13 3 6 4 9 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 13 2 3 8 9 - 18 9
14.
Тигре
 13 1 2 10 7 - 24 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 58'
    Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Бланко Лаутаро получил желтую карточку от судьи
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