Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаВалентини Николас
23' Желтая карточкаЛема Кристиан
34' Желтая карточкаБланко Лаутаро
45' Желтая карточкаФернандес Пол
1:0
67' ГолJavier Correa
81' Вторая желтая карточкаБланко Лаутаро
90'
Ход матча
23'
34'
45'
67'
1:0
81'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
17
Javier
Urzua
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.16
0.81
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
77
111
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tiago Palacios
|4
|0.31
|Javier Correa
|3
|0.23
|Mauro Menzdez
|3
|0.23
|Eros Mancuso
|2
|0.15
|Каррильо Гидо
|1
|0.08
|Javier Urzua
|1
|0.08
|Edwin Cetre
|1
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Соса Хосе
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (1)
|0.38
|Мерентиель Мигель
|4
|0.31
|Kevin Zenon
|2
|0.15
|Медина Кристиан
|2
|0.15
|Lucas Blondel
|2
|0.15
|Luca Langoni
|1
|0.08
|Бенедетто Дарио
|1
|0.08
|Валентини Николас
|1
|0.08
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Tiago Palacios
|1
|1
|Фернандес Федерико
|2
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|5
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
11
Эстудиантес Ла-Плата
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Бока Хуниорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
42
16
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
67
112
310
112
112
112
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6