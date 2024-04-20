Тур: 33. Стадион: Стад де Женев.
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
21
Мабил
Авер
15
Секо
Аюму
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бронн ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Liam Bollati
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Серветт
Грасcхоппер
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
21 матч
61.9%
4.8%
33.3%
13 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1.22
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.57
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.3
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.21
|Гийемено Джереми
|6
|0.18
|Кутеса Дерек
|4
|0.12
|Стеванович Мирослав
|4
|0.12
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.12
|Антунес Алексис
|4
|0.12
|Конья Тимоте
|3
|0.09
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.09
|Руй Стив
|2
|0.06
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.21
|Мабил Авер
|4
|0.12
|Francis Momoh
|4
|0.12
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.12
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.12
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.09
|Феррейра Филипе
|3
|0.09
|Брэдли Финк
|2
|0.06
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Giotto Morandi
|5
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Грасcхоппер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
7
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Грасcхоппер
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
17
22
Серветт
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
28% (9)
19% (6)
Грасcхоппер
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
32
11
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
5
16%
3
27%
1-15
2
6%
2
18%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
5
16%
1
9%
46-60
3
9%
4
36%
61-75
14
44%
1
9%
76-90
Пропущено
17
27
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
18%
3
11%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
3
18%
4
15%
76-90
Забито
21
23
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
6
29%
1
4%
1-15
4
19%
7
30%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
3
15%
3
17%
76-90
Забито
53
34
23 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 14
11
21%
4
12%
1-15
6
11%
9
26%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
6
11%
5
15%
46-60
7
13%
7
21%
61-75
17
32%
5
15%
76-90
Пропущено
37
45
18 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 28
5
14%
6
13%
1-15
7
19%
9
20%
16-30
6
16%
9
20%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
6
16%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0
Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1
Результаты матчей
Серветт
Грасcхоппер
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Серветт
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
115
610
412
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
511
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
1913
1616
824
626
428
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|8
|6
|65 - 31
|62
|2.
|1:0
|33
|16
|9
|8
|53 - 38
|57
|3.
|32
|17
|5
|10
|59 - 44
|56
|4.
|32
|13
|10
|9
|54 - 54
|49
|5.
|32
|12
|12
|8
|44 - 34
|48
|6.
|32
|13
|8
|11
|52 - 44
|47
|7.
|32
|12
|7
|13
|40 - 45
|43
|8.
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|9.
|1:0
|33
|11
|7
|15
|41 - 64
|40
|10.
|32
|11
|6
|15
|40 - 50
|39
|11.
|0:1
|33
|8
|6
|19
|35 - 45
|30
|12.
|0:1
|33
|5
|8
|20
|33 - 64
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|32 - 18
|34
|4.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|29 - 25
|34
|5.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|0:1
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|12.
|0:1
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|27 - 32
|18
|6.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|9.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|10.
|0:1
|16
|3
|2
|11
|17 - 29
|11
|11.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|12.
|1:0
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9