  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 7582
Серветт
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
2' Гол
Стеванович Мирослав
90'+5

Ход матча

2'
Стеванович Мирослав
(Цунэмото Кэйго)
1:0
58'
Нисимура Такума
Кутеса Дерек
 
68'
 
Феррейра Филипе
Мабил Авер
72'
 
Абубакар-Анкра Асума
Нденге Тсии-Виллиам
72'
 
Брэдли Финк
Бабунски Дориан
75'
Дулин Давид
Болла Бендегуз
 
78'
 
Абраши Амир
Секо Аюму
78'
 
Майер Батиста
Шюрпф Паскаль
90'
Ондуа Гаэль
Конья Тимоте
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 395 Количество передач 501
  • 43 Владение мячом, % 57
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
25
Бронн
Дилан
10
Антунес
Алексис
77
Болла
Бендегуз
17
Кутеса
Дерек
9
Стеванович
Мирослав
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
21
Мабил
Авер
15
Секо
Аюму
7
Нденге
Тсии-Виллиам
11
Шюрпф
Паскаль
8
Giotto
Morandi
99
Бабунски
Дориан
Серветт
4-3-3
Грасcхоппер
4-4-1-1

История личных встреч

Серветт
Грасcхоппер

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

21 матч

61.9%
4.8%
33.3%
13 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1.22

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.3
Кривелли Энцо 7 (3) 0.21
Гийемено Джереми 6 0.18
Кутеса Дерек 4 0.12
Стеванович Мирослав 4 0.12
Болла Бендегуз 4 (1) 0.12
Антунес Алексис 4 0.12
Конья Тимоте 3 0.09
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Цунэмото Кэйго 0 0
Барон Энтони 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.21
Мабил Авер 4 0.12
Francis Momoh 4 0.12
Шюрпф Паскаль 4 0.12
Бабунски Дориан 4 (1) 0.12
Giotto Morandi 3 (1) 0.09
Феррейра Филипе 3 0.09
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Лавс Джошуа 4 2
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Giotto Morandi 5 0
Francis Momoh 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Серветт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Грасcхоппер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
7
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

17
22
Серветт
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

26
29

Голы по времени матча

Забито

33
11
11 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
6
18%
3
27%
1-15
2
6%
2
18%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
5
15%
1
9%
46-60
3
9%
4
36%
61-75
14
42%
1
9%
76-90

Пропущено

17
28
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
18%
4
14%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
4
24%
6
21%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
6
21%
61-75
3
18%
4
14%
76-90

Забито

21
23
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
6
29%
1
4%
1-15
4
19%
7
30%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
3
15%
3
17%
76-90

Забито

54
34
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 11
3 Не забивали 15
12
22%
4
12%
1-15
6
11%
9
26%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
6
11%
5
15%
46-60
7
13%
7
21%
61-75
17
31%
5
15%
76-90

Пропущено

37
46
18 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 29
5
14%
7
15%
1-15
7
19%
9
20%
16-30
6
16%
9
20%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
6
16%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0
Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1

Результаты матчей

Серветт
Грасcхоппер

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Серветт
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
6
11
6
1.5
6
10
4
13
2.5
3
13
2
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
8
5
11
1.5
2
15
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
19
14
16
17
1.5
8
25
6
27
2.5
4
29
2
31
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 18 8 6 65 - 31 62
2.
Лугано
 2:0 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Винтертур
 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 32 12 7 13 40 - 45 43
8.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
9.
Лозанна
 0:2 33 10 10 13 43 - 48 40
10.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
6.
Лугано
 2:0 16 9 3 4 27 - 17 30
7.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
8.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
9.
Лозанна
 0:2 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 0:2 17 3 5 9 18 - 30 14
8.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 2'
    Цунэмото Кэйго сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 1:0 Грасcхоппер онлайн

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