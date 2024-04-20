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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Ивердон
1:0
Второй тайм: 49'
Стад Лозанна-Уши
0'
1:0
11' Гол
Оморуйи Кевин
41' Желтая карточка
Сеспедес Борис

Ход матча

11'
Оморуйи Кевин
1:0
41'
Сеспедес Борис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Стад Лозанна-Уши
2.05
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5.00
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9.60
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
9
Аке
Марли
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
27
Гассама
Ламин
8
Байар
Ромен
76
Valon
Hamdiju
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
14
Гарби
Исмаэль
Ивердон
3-5-2
Стад Лозанна-Уши
3-4-3

История личных встреч

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
0:1
ЁЛК
0:3
ЁЛК
0:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 10 0.3
Ташар Варол 6 0.18
Махиус Аймен 6 (1) 0.18
Сеспедес Борис 5 (2) 0.15
Evans Maurin 3 0.09
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Lizeiro 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.24
Гарби Исмаэль 6 0.18
Mergim Qarri 3 0.09
Liridon Mulaj 3 0.09
Махмуд Элиес 2 0.06
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 7 1
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Lizeiro 4 0
Каменович Димитрие 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Аке Марли 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Бернардони Поль 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 5 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Домашкан Виталий 2 0
Байар Ромен 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Стад Лозанна-Уши
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
9
Ивердон
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Стад Лозанна-Уши
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

34
25

Упущенные победы

5
10
Ивердон
84%
16%
21 победа 4 поражения
Первый тайм
56% (18)
31% (10)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

44
28

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
7
25%
3
18%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
8
29%
4
24%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
8%
4
14%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
6
24%
8
29%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

38
35
21 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
8%
5
14%
1-15
12
32%
7
20%
16-30
6
16%
4
11%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
9
24%
9
26%
76-90

Забито

41
33
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
10
24%
3
9%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
10
24%
3
9%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
10
24%
9
27%
76-90

Пропущено

63
63
31 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 23
29 Не пропускали 31
5
8%
9
14%
1-15
16
25%
10
16%
16-30
10
16%
10
16%
31-45
8
13%
7
11%
46-60
9
14%
10
16%
61-75
15
24%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0

Результаты матчей

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
10
6
1.5
4
13
5
11
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
1
15
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
22
10
11
21
1.5
9
23
5
27
2.5
2
30
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 18 8 6 65 - 31 62
2.
Серветт
 1:0 33 16 9 8 53 - 38 57
3.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
4.
Винтертур
 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 32 12 7 13 40 - 45 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Ивердон
 1:0 33 11 7 15 41 - 64 40
10.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
11.
Грасcхоппер
 0:1 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 33 5 8 20 33 - 64 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 1:0 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 1:0 17 10 4 3 29 - 25 34
5.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 0:1 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 1:0 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 16 3 2 11 17 - 29 11
11.
Грасcхоппер
 0:1 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 1:0 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Стад Лозанна-Уши
2.05
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5.00
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9.60
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