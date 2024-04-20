Тур: 33. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
1:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
11'
1:0
41'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
-
10 Mergim QarriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.89
Среднее время на гол
80
101
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
76
85
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|10
|0.3
|Ташар Варол
|6
|0.18
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.18
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.15
|Evans Maurin
|3
|0.09
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Lizeiro
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.24
|Гарби Исмаэль
|6
|0.18
|Mergim Qarri
|3
|0.09
|Liridon Mulaj
|3
|0.09
|Махмуд Элиес
|2
|0.06
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Lucas Pos
|1
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|7
|1
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Lizeiro
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Аке Марли
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Махмуд Элиес
|5
|1
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|5
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Байар Ромен
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Стад Лозанна-Уши
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
9
Ивердон
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Стад Лозанна-Уши
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
34
25
Упущенные победы
5
10
Ивердон
84%
16%
21 победа 4 поражения
Первый тайм
56% (18)
31% (10)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
44
28
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
7
25%
3
18%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
8
29%
4
24%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
8%
4
14%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
6
24%
8
29%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
38
35
21 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
8%
5
14%
1-15
12
32%
7
20%
16-30
6
16%
4
11%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
9
24%
9
26%
76-90
Забито
41
33
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
10
24%
3
9%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
10
24%
3
9%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
10
24%
9
27%
76-90
Пропущено
63
63
31 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 23
29 Не пропускали 31
5
8%
9
14%
1-15
16
25%
10
16%
16-30
10
16%
10
16%
31-45
8
13%
7
11%
46-60
9
14%
10
16%
61-75
15
24%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0
Результаты матчей
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
106
413
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
115
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
2210
1121
923
527
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|8
|6
|65 - 31
|62
|2.
|1:0
|33
|16
|9
|8
|53 - 38
|57
|3.
|32
|17
|5
|10
|59 - 44
|56
|4.
|32
|13
|10
|9
|54 - 54
|49
|5.
|32
|12
|12
|8
|44 - 34
|48
|6.
|32
|13
|8
|11
|52 - 44
|47
|7.
|32
|12
|7
|13
|40 - 45
|43
|8.
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|9.
|1:0
|33
|11
|7
|15
|41 - 64
|40
|10.
|32
|11
|6
|15
|40 - 50
|39
|11.
|0:1
|33
|8
|6
|19
|35 - 45
|30
|12.
|0:1
|33
|5
|8
|20
|33 - 64
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|32 - 18
|34
|4.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|29 - 25
|34
|5.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|0:1
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|12.
|0:1
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|27 - 32
|18
|6.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|9.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|10.
|0:1
|16
|3
|2
|11
|17 - 29
|11
|11.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|12.
|1:0
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9