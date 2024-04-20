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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 1800
Ивердон
3:0
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
1:0
11' Гол
Оморуйи Кевин
41' Желтая карточка
Сеспедес Борис
2:0
51' Гол
Lizeiro
54' Желтая карточка
Кадима Райан
63' Желтая карточка
Вашу Жереми
2:0
64' Не забитый пенальти
Махиус Аймен
3:0
90' Гол
Махиус Аймен
90'+6

Ход матча

11'
Оморуйи Кевин
1:0
41'
Сеспедес Борис
 
51'
Lizeiro
2:0
54'
 
Кадима Райан
60'
Азеведо Рикардо
Сеспедес Борис
 
61'
 
Giovani Bamba
Байар Ромен
63'
 
Вашу Жереми
64'
Махиус Аймен
2:0
68'
 
Liridon Mulaj
Гарби Исмаэль
69'
 
Домашкан Виталий
Айдини Альбан
76'
Сотье Антони
Аке Марли
 
76'
Гуннарссон Никлас
Маркеш Криштиан
 
83'
 
Gabriel Kyeremateng
Valon Hamdiju
83'
 
Диаките Ибрахим
Гассама Ламин
90'
Родригес Мауро
Оморуйи Кевин
 
90'
Махиус Аймен
(Lizeiro)
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 10 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 285 Количество передач 455
  • 39 Владение мячом, % 61
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
9
Аке
Марли
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
27
Гассама
Ламин
8
Байар
Ромен
76
Valon
Hamdiju
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
14
Гарби
Исмаэль
Ивердон
3-5-2
Стад Лозанна-Уши
3-4-3

История личных встреч

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
0:1
ЁЛК
0:3
ЁЛК
0:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 10 0.3
Махиус Аймен 7 (1) 0.21
Ташар Варол 6 0.18
Сеспедес Борис 5 (2) 0.15
Lizeiro 3 0.09
Evans Maurin 3 0.09
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.24
Гарби Исмаэль 6 0.18
Mergim Qarri 3 0.09
Liridon Mulaj 3 0.09
Махмуд Элиес 2 0.06
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 7 1
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Lizeiro 4 0
Каменович Димитрие 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Аке Марли 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Бернардони Поль 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 6 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Вашу Жереми 2 0
Домашкан Виталий 2 0
Байар Ромен 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Ивердон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Стад Лозанна-Уши
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
9
Ивердон
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Стад Лозанна-Уши
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

34
25

Упущенные победы

5
10
Ивердон
84.6%
15.4%
22 победы 4 поражения
Первый тайм
58% (19)
30% (10)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Стад Лозанна-Уши
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

44
28

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
8
26%
3
18%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
2
6%
3
18%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
9
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
8%
5
16%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
9
29%
29%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

38
35
21 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
8%
5
14%
1-15
12
32%
7
20%
16-30
6
16%
4
11%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
9
24%
9
26%
76-90

Забито

44
33
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
11
25%
3
9%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
11
25%
3
9%
46-60
4
9%
7
21%
61-75
11
25%
9
27%
76-90

Пропущено

63
66
31 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 24
29 Не пропускали 32
5
8%
10
15%
1-15
16
25%
10
15%
16-30
10
16%
10
15%
31-45
8
13%
8
12%
46-60
9
14%
10
15%
61-75
15
24%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0

Результаты матчей

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:3
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
11
6
1.5
4
13
6
11
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
1
15
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
22
11
12
21
1.5
9
24
6
27
2.5
2
31
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 18 8 6 65 - 31 62
2.
Лугано
 2:0 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Винтертур
 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 32 12 7 13 40 - 45 43
8.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
9.
Лозанна
 0:2 33 10 10 13 43 - 48 40
10.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
6.
Лугано
 2:0 16 9 3 4 27 - 17 30
7.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
8.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
9.
Лозанна
 0:2 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 0:2 17 3 5 9 18 - 30 14
8.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Лизейро бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ивердон 3:0 Стад Лозанна-Уши онлайн

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