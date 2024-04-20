Тур: 33. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3653
0'
1:0
4' ГолБислими Уран
2:0
10' ГолГргич Анто
67' Желтая карточкаПафунди Симоне
67' Желтая карточкаКустодио Оливье
75' Желтая карточкаДумбия Усман
76' Желтая карточкаГргич Анто
78' Желтая карточкаСалай Габор
90' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
2:0
90' Не забитый пенальтиШтеффен Ренато
90'+7
Ход матча
4'
1:0
10'
2:0
67'
67'
75'
76'
78'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
436 Количество передач 389
-
52 Владение мячом, % 48
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Лугано
Лозанна
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
53.1%
12.5%
34.4%
17 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.76
0.87
Среднее время на гол
51
103
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.72
1.19
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (2)
|0.39
|Бислими Уран
|6
|0.18
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.18
|Штеффен Ренато
|5
|0.15
|Махмуд Хадж
|5
|0.15
|Киминьяни Янис
|4
|0.12
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Хайдари Альбиан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Эспиноса Джон
|2
|0.06
|Крешник Хайризи
|2
|0.06
|Гргич Анто
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Думбия Усман
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.3
|Дюссенн Ноэ
|5 (1)
|0.15
|Лабо Бригтон
|4
|0.12
|Саншеш Алвин
|4
|0.12
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.12
|Илие Рареш
|3
|0.09
|Калу Самуэль
|3
|0.09
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Диабате Фуссейни
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|8
|0
|Гргич Анто
|6
|1
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Валенсуэла Мильтон
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|11
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Кустодио Оливье
|7
|0
|Сене Кали
|5
|1
|Raoul Giger
|6
|0
|Салай Габор
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Лабо Бригтон
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Пафунди Симоне
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лозанна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
15
Лугано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
28
22
Лугано
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Лозанна
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
45% (15)
45% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
35
37
Голы по времени матча
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
6
30%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Пропущено
18
28
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
4
22%
8
29%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
3
17%
7
25%
76-90
Забито
34
25
8 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
5
15%
1
4%
1-15
1
3%
6
24%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
8
24%
7
28%
61-75
12
35%
7
28%
76-90
Пропущено
27
18
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
7%
6
33%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
10
37%
5
28%
76-90
Забито
60
45
19 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
12%
4
9%
1-15
3
5%
9
20%
16-30
9
15%
10
22%
31-45
10
17%
2
4%
46-60
14
23%
7
16%
61-75
17
28%
13
29%
76-90
Пропущено
45
46
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
6
13%
9
20%
1-15
6
13%
1
2%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
5
11%
10
22%
46-60
9
20%
7
15%
61-75
13
29%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3
Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1
Результаты матчей
Лугано
Лозанна
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Лугано
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
97
79
214
511
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
98
512
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
267
1815
1221
825
528
330
231
132
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9