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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 3653
Лугано
2:0
Конец матча
Лозанна
0'
1:0
4' Гол
Бислими Уран
2:0
10' Гол
Гргич Анто
67' Желтая карточка
Пафунди Симоне
67' Желтая карточка
Кустодио Оливье
75' Желтая карточка
Думбия Усман
76' Желтая карточка
Гргич Анто
78' Желтая карточка
Салай Габор
90' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
2:0
90' Не забитый пенальти
Штеффен Ренато
90'+7

Ход матча

4'
Бислими Уран
(Киминьяни Янис)
1:0
10'
Гргич Анто
(Бислими Уран)
2:0
46'
 
Роше Джейми
Саншеш Алвин
46'
 
Пафунди Симоне
Диабате Фуссейни
57'
 
Каблан Крис
Илие Рареш
57'
 
Салай Габор
Дабанлы Беркай
67'
 
Пафунди Симоне
67'
 
Кустодио Оливье
68'
Маю Хишам
Киминьяни Янис
 
75'
Думбия Усман
 
76'
Гргич Анто
 
78'
Вляди Шкельчим
Целар Жан
 
78'
Мацек Роман
Саббатини Хонатан
 
78'
 
Салай Габор
85'
Алиседа Игнасио
Бислими Уран
 
86'
 
Seydou Traore
Сене Кали
90'
 
Дюссенн Ноэ
90'
Штеффен Ренато
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 436 Количество передач 389
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
21
Киминьяни
Янис
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
19
Илие
Рареш
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Лугано
4-3-3
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Лозанна

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

53.1%
12.5%
34.4%
17 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
К
0:4
С
2:1
С
4:1
С
3:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.76
0.87

Среднее время на гол

51
103

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.72
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.39
Бислими Уран 6 0.18
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.18
Штеффен Ренато 5 0.15
Махмуд Хадж 5 0.15
Киминьяни Янис 4 0.12
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.3
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.15
Лабо Бригтон 4 0.12
Саншеш Алвин 4 0.12
Ррудхани Донат 4 (1) 0.12
Илие Рареш 3 0.09
Калу Самуэль 3 0.09
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 8 0
Гргич Анто 6 1
Саббатини Хонатан 6 0
Мацек Роман 5 0
Валенсуэла Мильтон 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 11 0
Каблан Крис 6 1
Кустодио Оливье 7 0
Сене Кали 5 1
Raoul Giger 6 0
Салай Габор 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Лугано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лозанна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
15
Лугано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

28
22
Лугано
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Лозанна
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
45% (15)
45% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

35
37

Голы по времени матча

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
6
30%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
4
22%
8
29%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
3
17%
7
25%
76-90

Забито

34
25
8 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
5
15%
1
4%
1-15
1
3%
6
24%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
8
24%
7
28%
61-75
12
35%
7
28%
76-90

Пропущено

27
18
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
7%
6
33%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
10
37%
5
28%
76-90

Забито

60
45
19 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
12%
4
9%
1-15
3
5%
9
20%
16-30
9
15%
10
22%
31-45
10
17%
2
4%
46-60
14
23%
7
16%
61-75
17
28%
13
29%
76-90

Пропущено

45
46
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
6
13%
9
20%
1-15
6
13%
1
2%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
5
11%
10
22%
46-60
9
20%
7
15%
61-75
13
29%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3
Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1

Результаты матчей

Лугано
Лозанна

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Лугано
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
5
12
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
26
7
18
15
1.5
12
21
8
25
2.5
5
28
3
30
3.5
2
31
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 18 8 6 65 - 31 62
2.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Винтертур
 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 32 12 7 13 40 - 45 43
8.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
9.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
10.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
6.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
7.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
8.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
8.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Бислими Уран сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Гргич Анто бьет в цель!
    • 4'
      Киминьяни Янис сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Бислими Уран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 2:0 Лозанна онлайн

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