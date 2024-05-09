Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Jean
Rosso
24
Kevin
Amaro
41
Эстевао
17
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Kevin AmaroЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
27 Yordi Lopez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Алфаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Родригез
|1
|0.33
|Jean Rosso
|1
|0.33
|Franco Nicola
|1
|0.33
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазаро
|1
|0.33
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.33
|Luis Guilherme
|1
|0.33
|Пикерес Хоакин
|1
|0.33
|Морено Анибал
|1
|0.33
|Эндрик II
|1
|0.33
|Эстевао
|1
|0.33
Карточки
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Самудио Мигель
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Matias Ocampo
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Agustin Cayetano
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риос Ричард
|2
|0
|Vanderlan
|2
|0
|Абел Феррейра
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
75%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1
Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|4.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3