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Тур: 4.
Ливерпуль Монтевидео
0:0
Первый тайм: 17'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль Монтевидео
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.60
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4.00
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4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Sebastian
Lentinelly
14
Jean
Rosso
3
Matias
De
los
Santos
II
23
Enzo
Martinez3
24
Kevin
Amaro
18
Agustin
Cayetano
8
Барриос
Мартин
7
Lucas
Lemos
22
Diego
Garcia
VI
19
Лусиано
Родригез
11
Matias
Ocampo
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
5
Морено
Анибал
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
17
Лазаро
9
Эндрик
II
Ливерпуль Монтевидео
5-3-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Родригез 1 0.33
Jean Rosso 1 0.33
Franco Nicola 1 0.33
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазаро 1 0.33
Лопес Хосе Мануэль 1 0.33
Luis Guilherme 1 0.33
Пикерес Хоакин 1 0.33
Морено Анибал 1 0.33
Эндрик II 1 0.33
Эстевао 1 0.33

Карточки

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Самудио Мигель 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Matias Ocampo 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Agustin Cayetano 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риос Ричард 2 0
Vanderlan 2 0
Абел Феррейра 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Лопес Брено 1 0
Морено Анибал 1 0
Kaiky Naves 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
75%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1
Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Индепендьенте дель Валле
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Индепендьенте дель Валле
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль Монтевидео
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.60
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4.00
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