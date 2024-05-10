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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Ливерпуль Монтевидео
0:5
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
44' Гол
Вейга Рафаэль
49' Желтая карточка
Менино Габриэль
0:2
71' Гол
Вейга Рафаэль
0:3
82' Гол
Эндрик II
85' Желтая карточка
Эндрик II
89' Желтая карточка
Agustin Gonzalez
0:4
90' Гол
Рони III
0:5
90' Пенальти
Гомес Густаво
90'+6
21
Sebastian
Lentinelly
14
Jean
Rosso
3
Matias
De
los
Santos
II
23
Enzo
Martinez3
24
Kevin
Amaro
18
Agustin
Cayetano
8
Барриос
Мартин
7
Lucas
Lemos
22
Diego
Garcia
VI
19
Лусиано
Родригез
11
Matias
Ocampo
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
5
Морено
Анибал
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
17
Лазаро
9
Эндрик
II
Ливерпуль Монтевидео
5-3-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Родригез 1 0.25
Jean Rosso 1 0.25
Franco Nicola 1 0.25
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 2 0.5
Эндрик II 2 0.5
Лазаро 1 0.25
Лопес Хосе Мануэль 1 0.25
Luis Guilherme 1 0.25
Рони III 1 0.25
Пикерес Хоакин 1 0.25
Морено Анибал 1 0.25
Эстевао 1 0.25
Гомес Густаво 1 (1) 0.25

Карточки

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Самудио Мигель 1 0
Agustin Gonzalez 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Matias Ocampo 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Agustin Cayetano 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риос Ричард 2 0
Vanderlan 2 0
Абел Феррейра 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Лопес Брено 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Kaiky Naves 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
6
67%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
67%
6
50%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1
Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль Монтевидео
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Индепендьенте дель Валле
 4 1 1 2 5 - 6 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 4 1 1 2 3 - 9 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 2 - 6 4
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Индепендьенте дель Валле
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Роша Маркос сделал результативную передачу.
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