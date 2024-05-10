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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Сан-Лоренсо Альмагро
2:0
Конец матча
Индепендьенте дель Валле
0'
1:0
16' Гол
Куэльо Алексис
22' Желтая карточка
Барейро Адам
2:0
24' Гол
Барейро Адам
27' Желтая карточка
Ибарра Ренато
41' Желтая карточка
Карабахаль Матео
58' Желтая карточка
Гиай Агустин
73' Желтая карточка
Паэс Кендри
87' Красная карточка
Романа Джохан
90'+5
13
Альтамирано
Факундо
8
Гиай
Агустин
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
41
Ivan
Leguizamon
10
Барриос
Кристиан
28
Куэльо
Алексис
11
Барейро
Адам
1
Рамирес
Мойсес
13
Фернандес
Матиас
III
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
15
Кайседо
Бедер
80
Ортис
Хулио
18
Cristian
Zabala
30
Ибарра
Ренато
16
Паэс
Кендри
31
Ибарра
Ромарио
11
Ойос
Майкл
Райан
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Индепендьенте дель Валле
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте дель Валле

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
1:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 0.25
Куэльо Алексис 1 0.25
Романа Джохан 1 0.25
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойос Майкл Райан 2 0.5
Ортис Хулио 1 0.25
Паэс Кендри 1 0.25
Сорноса Хуниор 1 (1) 0.25

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 2 1
Барейро Адам 3 0
Барриос Кристиан 2 0
Перуцци Франсиско 2 0
Гиай Агустин 2 0
Кампи Гастон 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Бедер 2 0
Паэс Кендри 2 0
Ойос Майкл Райан 1 0
Ибарра Ренато 1 0
Карабахаль Матео 1 0
Ортис Хулио 1 0
Cristian Zabala 1 0
Patrik Mercado 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендьенте дель Валле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте дель Валле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1
Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте дель Валле

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте дель Валле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Индепендьенте дель Валле
 4 1 1 2 5 - 6 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 4 1 1 2 3 - 9 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 2 - 6 4
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Индепендьенте дель Валле
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Карабахаль Матео получил желтую карточку от судьи
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