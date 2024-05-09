Тур: 4.
Ход матча
16'
10
Марин
Матиас
29
Хара
Франко
11
Рейна
Брайан
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
16
Luis
Castro
19
Justin
Alman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
43 Franco Rami
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
13 Josue CueroЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luis CastroПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Justin AlmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Мехия МаркосПолузащитник
-
-
30 Luis Becerra
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Duro
История личных встреч
Бельграно
Дельфин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|1
|0.25
|Марин Матиас
|1
|0.25
|Ленциони Факундо
|1
|0.25
Дельфин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|3 (1)
|0.6
|Ignacio Gariglio
|2
|0.4
|Luis Castro
|1
|0.2
|Braian Oyola
|1
|0.2
|Juan Elordi
|1
|0.2
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосада Науэль
|2
|1
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Geronimo Heredia
|1
|0
Дельфин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Garcia
|1
|0
|Jose Angulo1
|1
|0
|Jean Carlos Humanante Vargas
|1
|0
|Nicolas Goitea
|1
|0
|Josue Cuero
|1
|0
|Gianni Cagua
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дельфин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дельфин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дельфин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Дельфин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1
ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0
Результаты матчей
Бельграно
Дельфин
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Дельфин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Brian Andrada
|1 1