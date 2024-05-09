  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Бельграно
0:0
Первый тайм: 19'
Дельфин
0'
16' Красная карточка
Лосада Науэль

Ход матча

16'
Лосада Науэль
 
18'
Чикко Игнасио
Марин Матиас
 
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Дельфин
1.76
5.65
Реклама, zenit.win
5.56
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
25
Лосада
Науэль
37
Mariano
Troilo
40
Морено
Матиас
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
26
Ленциони
Факундо
10
Марин
Матиас
29
Хара
Франко
11
Рейна
Брайан
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
55
Рейес
Майкель
5
Cristian
Garcia
16
Luis
Castro
79
Horacio
Tijanovich
19
Justin
Alman
9
Jose
Angulo1
Бельграно
Дельфин

История личных встреч

Бельграно
Дельфин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 1 0.25
Марин Матиас 1 0.25
Ленциони Факундо 1 0.25
Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 3 (1) 0.6
Ignacio Gariglio 2 0.4
Luis Castro 1 0.2
Braian Oyola 1 0.2
Juan Elordi 1 0.2

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосада Науэль 2 1
Мерьяно Николас 1 1
Лонго Сантьяго 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Баринага Хуан 1 0
Geronimo Heredia 1 0
Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Garcia 1 0
Jose Angulo1 1 0
Jean Carlos Humanante Vargas 1 0
Nicolas Goitea 1 0
Josue Cuero 1 0
Gianni Cagua 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дельфин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дельфин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дельфин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Дельфин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1
ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0

Результаты матчей

Бельграно
Дельфин

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Дельфин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дельфин
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Реал Томайпо
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дельфин
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Реал Томайпо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бельграно
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Томайпо
 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Спортиво Триниденсе Brian Andrada 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Марин Матиас уходит с поля. Чикко Игнасио выходит вместо него
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Лосада Науэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Бельграно.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.76. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.76 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Дельфин
1.76
5.65
Реклама, zenit.win
5.56
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бельграно 0:0 Дельфин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бельграно
Дельфин
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный