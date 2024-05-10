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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Бельграно
1:1
Конец матча
Дельфин
0'
16' Красная карточка
Лосада Науэль
38' Желтая карточка
Cristian Garcia
58' Желтая карточка
Ленциони Факундо
58' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
60' Желтая карточка
Jefferson Nazareno
1:0
62' Гол
Хара Франко
1:1
64' Гол
Jose Angulo1
65' Желтая карточка
Хара Франко
65' Желтая карточка
Nicolas Goitea
72' Желтая карточка
Мехия Маркос
90' Желтая карточка
Agustin Baldi
90'+7
25
Лосада
Науэль
37
Mariano
Troilo
40
Морено
Матиас
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
26
Ленциони
Факундо
10
Марин
Матиас
29
Хара
Франко
11
Рейна
Брайан
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
55
Рейес
Майкель
5
Cristian
Garcia
16
Luis
Castro
79
Horacio
Tijanovich
19
Justin
Alman
9
Jose
Angulo1
Бельграно
Дельфин

История личных встреч

Бельграно
Дельфин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 2 0.5
Марин Матиас 1 0.25
Ленциони Факундо 1 0.25
Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 4 (1) 0.8
Ignacio Gariglio 2 0.4
Luis Castro 1 0.2
Braian Oyola 1 0.2
Juan Elordi 1 0.2

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосада Науэль 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Рохас Ариэль II 1 0
Хара Франко 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Баринага Хуан 1 0
Agustin Baldi 1 0
Ленциони Факундо 1 0
Geronimo Heredia 1 0
Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Garcia 2 0
Nicolas Goitea 2 0
Мехия Маркос 1 0
Jose Angulo1 1 0
Jean Carlos Humanante Vargas 1 0
Josue Cuero 1 0
Jefferson Nazareno 1 0
Gianni Cagua 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дельфин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дельфин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дельфин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Дельфин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1
ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0

Результаты матчей

Бельграно
Дельфин

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Дельфин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 1 3 0 4 - 2 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дельфин
 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Реал Томайпо
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дельфин
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Реал Томайпо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Томайпо
 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Бельграно Лонго Сантьяго 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Cristian Garcia получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Марин Матиас уходит с поля. Чикко Игнасио выходит вместо него
    • 16'
      УДАЛЕНИЕ! - Лосада Науэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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