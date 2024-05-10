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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Коло-Коло
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
28' Желтая карточка
Кано Херман
45' Желтая карточка
Мело Фелипе
45' Желтая карточка
Гансо Пауло
66' Желтая карточка
Фабио Лопес
69' Желтая карточка
Erick Wiemberg
0:1
74' Гол
Маноэл
79' Желтая карточка
Маноэл
88' Желтая карточка
Guillermo Paiva
90' Желтая карточка
Теранс Давид
90'+7
1
Кортес
Брайан
16
Опасо
Оскар
4
Alan
Saldivia
37
Maximiliano
Falcon
21
Erick
Wiemberg
7
Паласиос
Карлос
8
Павес
Эстебан
34
Писарро
Висенте
14
Савала
Кристиан
9
Писарро
Дамиан
11
Боладос
Маркос
1
Фабио
Лопес
77
Маркус
Аленсар
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
45
Лима
II
8
Мартинелли
Габриэл
90
Коста
Дуглас
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
Коло-Коло
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Коло-Коло
Флуминенсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 1 0.13
Боладос Маркос 1 0.13
Guillermo Paiva 1 0.13
Савала Кристиан 1 0.13
Lucas Cepeda 1 0.13
Паласиос Карлос 1 (1) 0.13
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Аленсар 2 0.5
Кано Херман 1 0.25
Маноэл 1 0.25

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erick Wiemberg 2 1
Видаль Артуро 3 0
Leonardo Gil 2 0
Guillermo Paiva 2 0
Боладос Маркос 1 0
Maximiliano Falcon 1 0
Lucas Cepeda 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Кано Херман 1 0
Гансо Пауло 1 0
Теранс Давид 1 0
Лима II 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Коло-Коло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кобресал - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1
Коло-Коло - Кобрелоа 0:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1

Результаты матчей

Коло-Коло
Флуминенсе

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
7
1.5
1
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Серро Портеньо
 4 1 2 1 2 - 2 5
3.
Коло-Коло
 4 1 1 2 2 - 3 4
4.
Альянса Лима
 4 0 3 1 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серро Портеньо
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Коло-Коло
 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альянса Лима
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Альянса Лима
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Серро Портеньо
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Коло-Коло
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Весь список
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