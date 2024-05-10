Тур: 4.
0:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКано Херман
45' Желтая карточкаМело Фелипе
45' Желтая карточкаГансо Пауло
66' Желтая карточкаФабио Лопес
69' Желтая карточкаErick Wiemberg
0:1
74' ГолМаноэл
79' Желтая карточкаМаноэл
88' Желтая карточкаGuillermo Paiva
90' Желтая карточкаТеранс Давид
90'+7
Ход матча
28'
45'
45'
66'
69'
74'
0:1
79'
82'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Опасо
Оскар
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
45
Лима
II
90
Коста
Дуглас
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Matias MoyaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Lucas Cepeda
-
-
28 Lucas Soto
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
23 ГугаЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
-
-
31 Calegari
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Коло-Коло
Флуминенсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Gil
|1
|0.13
|Боладос Маркос
|1
|0.13
|Guillermo Paiva
|1
|0.13
|Савала Кристиан
|1
|0.13
|Lucas Cepeda
|1
|0.13
|Паласиос Карлос
|1 (1)
|0.13
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркус Аленсар
|2
|0.5
|Кано Херман
|1
|0.25
|Маноэл
|1
|0.25
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erick Wiemberg
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Leonardo Gil
|2
|0
|Guillermo Paiva
|2
|0
|Боладос Маркос
|1
|0
|Maximiliano Falcon
|1
|0
|Lucas Cepeda
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|3
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Лима II
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Коло-Коло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кобресал - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1
Коло-Коло - Кобрелоа 0:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1
Результаты матчей
Коло-Коло
Флуминенсе
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
31
17
13
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|3.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|4.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 2
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|3
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3