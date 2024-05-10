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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Стронгест
1:0
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
1:0
13' Гол
Урсино Лусиано
22' Желтая карточка
Daniel Lino
22' Желтая карточка
Edwin Cetre
35' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
86' Желтая карточка
Enrique Triverio
90' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
90'+5
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
3
Аймар
Дарио
5
Джузино
Эдриан
35
Daniel
Lino
7
Joel
Amoroso
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
18
Рамальо
Родриго
10
Ортега
Микаэль
11
Enrique
Triverio
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
8
Сукуи
Фернандо
10
Пьятти
Пабло
27
Javier
Correa
Стронгест
4-5-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Стронгест
Эстудиантес Ла-Плата

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 2 0.5
Enrique Triverio 2 0.5
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 1 0.25
Javier Correa 1 0.25
Edwin Cetre 1 0.25

Карточки

Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Daniel Lino 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Enrique Triverio 1 0
Daniel Rojas 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 2 0
Перес Энцо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Franco Zapiola 1 0

Результаты матчей

Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Стронгест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1
ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1

Результаты матчей

Стронгест
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стронгест
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 4 2 1 1 4 - 2 7
2.
Уачипато
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Гремио
 3 1 0 2 1 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уачипато
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Стронгест
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Edwin Cetre получил желтую карточку от судьи
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