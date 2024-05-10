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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
5' Гол
Борбас Тиаго
2:0
7' Гол
Борбас Тиаго
2:1
25' Гол
Солари Сантьяго
41' Желтая карточка
Marco Di Cesare
50' Желтая карточка
Густавиньо
56' Желтая карточка
Мартинес Адриан
82' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
90'+7
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
7
Рамирес
Эрик
II
35
Фернандес
Матеус
22
Густавиньо
30
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
21
Ариас
Габриэль
3
Marco
Di
Cesare
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
34
Мура
Факундо
36
Сукулини
Бруно
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
28
Солари
Сантьяго
Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борбас Тиаго 3 0.75
Густавиньо 1 0.25
Витиньо Витор V 1 0.25
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 3 (1) 0.75
Солари Сантьяго 2 0.5
Мартинес Рохер 2 0.5
Maximiliano Salas 1 0.25

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 1 1
Густавиньо 2 0
Брунинью Филипе 1 0
Линкольн II 1 0
Борбас Тиаго 1 0
Nathan Mendes 1 0
_Talisson 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Мартинес Адриан 1 0
Gaston Martirena 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ред Булл Брагантино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Ред Булл Брагантино
 4 3 0 1 5 - 5 9
3.
Кокимбо Юнидо
 4 1 1 2 2 - 3 4
4.
Спортиво Лукеньо
 4 0 1 3 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кокимбо Юнидо
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Кокимбо Юнидо
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Ред Булл Брагантино
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Бельграно Лонго Сантьяго 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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