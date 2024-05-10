Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолБорбас Тиаго
2:0
7' ГолБорбас Тиаго
2:1
25' ГолСолари Сантьяго
41' Желтая карточкаMarco Di Cesare
50' Желтая карточкаГуставиньо
56' Желтая карточкаМартинес Адриан
82' Желтая карточкаBaltasar Rodriguez
90'+7
Ход матча
5'
1:0
7'
2:0
25'
2:1
41'
50'
56'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
-
10 ЛинкольнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 _Talisson
-
11 Helio Junio
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борбас Тиаго
|3
|0.75
|Густавиньо
|1
|0.25
|Витиньо Витор V
|1
|0.25
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|0.75
|Солари Сантьяго
|2
|0.5
|Мартинес Рохер
|2
|0.5
|Maximiliano Salas
|1
|0.25
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|1
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Брунинью Филипе
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Борбас Тиаго
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ред Булл Брагантино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|3.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Бельграно
|Лонго Сантьяго
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3