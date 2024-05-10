  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Депортиво Гарсиласо
0:2
Конец матча
Ланус
0'
0:1
7' Гол
Боу Вальтер
37' Желтая карточка
Агуэрре Алан
45' Желтая карточка
Акоста Лукас II
50' Желтая карточка
Кайседо Луис II
0:2
54' Гол
Морено Марселино
55' Желтая карточка
Морено Марселино
58' Желтая карточка
Adrian Ugarriza
67' Желтая карточка
Raul Loaiza
80' Желтая карточка
Боу Вальтер
90' Желтая карточка
Гомес Алекси
90'+6
1
Пенни
Диего
22
Erick
Canales
16
Carlos
Beltran
4
Кайседо
Луис
II
7
Гомес
Алекси
19
Miguel
Cornejo
14
Carlos
Diez
23
Luis
Urruti
27
Jorge
Bazan
9
Adrian
Ugarriza
11
Gaspar
Gentile
1
Агуэрре
Алан
35
Агирре
Брайан
6
Лусиатти
Брайан
13
Канале
Хосе
Мария
22
Солер
Хулио
5
Пенья
Фелипе
15
Raul
Loaiza
10
Морено
Марселино
8
Боджо
Лусиано
21
Лотти
Аугусто
9
Боу
Вальтер
Депортиво Гарсиласо
Ланус

История личных встреч

Депортиво Гарсиласо
Ланус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Гарсиласо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Erustes 2 (1) 0.4
Anthony Gordillo 1 0.2
Carlos Beltran 1 0.2
Gaspar Gentile 1 0.2
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 4 1
Лотти Аугусто 1 0.25
Морено Марселино 1 0.25
Пенья Фелипе 1 0.25

Карточки

Депортиво Гарсиласо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Алекси 2 0
Кайседо Луис II 2 0
Hector Salazar 0 1
Luis Urruti 0 1
Adrian Ugarriza 1 0
Miguel Cornejo 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боу Вальтер 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Raul Loaiza 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Депортиво Гарсиласо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Депортиво Гарсиласо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Депортиво Гарсиласо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлос Мануччи - Депортиво Гарсиласо 1:1 Депортиво Гарсиласо - Депортиво Лос Чанкас 1:1 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Сенсьяно - Депортиво Гарсиласо 0:2
Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 2:3 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1
Ланус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0
Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Депортиво Гарсиласо
Ланус

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Депортиво Гарсиласо
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Куяба
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Депортиво Гарсиласо
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Метрополитанос
 4 0 0 4 2 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Депортиво Гарсиласо
 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Куяба
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Депортиво Гарсиласо
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Бельграно Лонго Сантьяго 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Акоста Лукас II получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Агуэрре Алан получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Морено Марселино сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Боу Вальтер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Депортиво Гарсиласо 0:2 Ланус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный