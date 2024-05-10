Тур: 4.
0:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолБоу Вальтер
37' Желтая карточкаАгуэрре Алан
45' Желтая карточкаАкоста Лукас II
50' Желтая карточкаКайседо Луис II
0:2
54' ГолМорено Марселино
55' Желтая карточкаМорено Марселино
58' Желтая карточкаAdrian Ugarriza
67' Желтая карточкаRaul Loaiza
80' Желтая карточкаБоу Вальтер
90' Желтая карточкаГомес Алекси
90'+6
Ход матча
7'
0:1
37'
45'
50'
54'
0:2
55'
58'
67'
80'
90'
14
Carlos
Diez
23
Luis
Urruti
27
Jorge
Bazan
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Carlos DiezПолузащитник
-
23 Luis UrrutiПолузащитник
-
27 Jorge BazanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Juan LojasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
12 Josue Vargas
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Redin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Депортиво Гарсиласо
Ланус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Erustes
|2 (1)
|0.4
|Anthony Gordillo
|1
|0.2
|Carlos Beltran
|1
|0.2
|Gaspar Gentile
|1
|0.2
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|4
|1
|Лотти Аугусто
|1
|0.25
|Морено Марселино
|1
|0.25
|Пенья Фелипе
|1
|0.25
Карточки
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Алекси
|2
|0
|Кайседо Луис II
|2
|0
|Hector Salazar
|0
|1
|Luis Urruti
|0
|1
|Adrian Ugarriza
|1
|0
|Miguel Cornejo
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боу Вальтер
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Гарсиласо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Депортиво Гарсиласо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Депортиво Гарсиласо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлос Мануччи - Депортиво Гарсиласо 1:1 Депортиво Гарсиласо - Депортиво Лос Чанкас 1:1 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Сенсьяно - Депортиво Гарсиласо 0:2
Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 2:3 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1
Ланус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0
Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Депортиво Гарсиласо
Ланус
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Депортиво Гарсиласо
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Бельграно
|Лонго Сантьяго
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3