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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Универсидад Католика Кито
4:0
Конец матча
Унион Ла-Калера
0'
1:0
3' Гол
Фахардо Хосе
2:0
45' Гол
Фахардо Хосе
3:0
49' Гол
Диас Исмаэль
4:0
75' Гол
John Cifuentes
88' Желтая карточка
Exequiel Parmisari
90'+4
22
Ромо
Рафаэль
29
Gregori
Anangono
4
Kevin
Minda
15
Вальесилья
Эксон
18
Layan
Loor
10
Facundo
Martin
Martinez
21
Luciano
Nieto
9
Фахардо
Хосе
28
Диас
Мауро
7
Aron
Rodriguez
30
Диас
Исмаэль
12
Ибанес
Матиас
21
Raimundo
Rebolledo
24
Exequiel
Parmisari
22
Nicolas
Ferreyra
31
Esteban
Matus
10
Matias
Cavalleri
9
Перес
Сесар
11
Luciano
Aued
27
Axel
Encinas
19
Сольдано
Франко
20
Жильотти
Эммануэль
Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера

История личных встреч

Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КС
0:1
КС
3:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 5 1
John Cifuentes 3 0.6
Фахардо Хосе 2 0.4
Унион Ла-Калера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Ferreyra 1 0.2
Жильотти Эммануэль 1 (1) 0.2

Карточки

Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грильо Фаусто 2 0
Facundo Martin Martinez 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Joshue Quinonez 1 0
Layan Loor 1 0
Унион Ла-Калера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Ferreyra 2 0
Enzo Ferrario 2 0
Luciano Aued 1 0
Exequiel Parmisari 1 0
Diego Ulloa 1 0

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Ла-Калера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Унион Ла-Калера
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Универсидад Католика Кито
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Унион Ла-Калера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3
Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1
Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
3
2
2.5
1
4
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Крузейро
 4 1 3 0 6 - 3 6
3.
Унион Ла-Калера
 4 1 1 2 1 - 5 4
4.
Альянса Петролера
 4 0 1 3 4 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Крузейро
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
Унион Ла-Калера
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Альянса Петролера
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Крузейро
 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Унион Ла-Калера
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Альянса Петролера
 1 0 1 0 3 - 3 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Бельграно Лонго Сантьяго 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Jose Fajardo бьет в цель!
    • 3'
      Диас Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Jose Fajardo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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