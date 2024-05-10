Тур: 4.
4:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолФахардо Хосе
2:0
45' ГолФахардо Хосе
3:0
49' ГолДиас Исмаэль
4:0
75' ГолJohn Cifuentes
88' Желтая карточкаExequiel Parmisari
90'+4
Ход матча
3'
1:0
45'
2:0
49'
3:0
75'
4:0
22
Ромо
Рафаэль
18
Layan
Loor
28
Диас
Мауро
30
Диас
Исмаэль
11
Luciano
Aued
27
Axel
Encinas
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диас МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лара ХоанВратарь
- Вратарь
-
52 Johan MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
55 Rooney Troya
-
-
-
11 Janus Vivar
-
-
19 Jean Chala
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
-
27 Axel EncinasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno RomoЗащитник
-
17 Walter PonceНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
История личных встреч
Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|5
|1
|John Cifuentes
|3
|0.6
|Фахардо Хосе
|2
|0.4
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Ferreyra
|1
|0.2
|Жильотти Эммануэль
|1 (1)
|0.2
Карточки
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грильо Фаусто
|2
|0
|Facundo Martin Martinez
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Joshue Quinonez
|1
|0
|Layan Loor
|1
|0
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Enzo Ferrario
|2
|0
|Luciano Aued
|1
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Diego Ulloa
|1
|0
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Ла-Калера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Унион Ла-Калера
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Универсидад Католика Кито
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Унион Ла-Калера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3
Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1
Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Универсидад Католика Кито
Унион Ла-Калера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
32
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Бельграно
|Лонго Сантьяго
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3