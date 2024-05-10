Тур: 33. Стадион: МДСС-Арена.
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
30'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
10
Сека
Джейсон
23
Атик
Бариш
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Гройтер Фюрт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|6
|0.18
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.15
|Атик Бариш
|4
|0.12
|Гнака Силас
|4
|0.12
|Кастаньос Люк
|4
|0.12
|Бокхорн Эберт
|3
|0.09
|Кремпицки Коннор
|3
|0.09
|Арслан Ахмет
|2
|0.06
|Ито Тацуя
|2
|0.06
|Эбер Даниэль
|2
|0.06
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Брайан
|1 (1)
|0.03
|Нолленбергер Александер
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|12
|0.36
|Хргота Бранимир
|10
|0.3
|Лемперте Тим
|5
|0.15
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.12
|Вагнер Роберт
|4
|0.12
|Михальски Дамян
|3
|0.09
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Аста Симон
|2
|0.06
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Tobias Mueller
|6
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|6
|0
|Бокхорн Эберт
|6
|0
|Белль-Белль Леон
|6
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|9
|0
|Дитц Максимилиан
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Аста Симон
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Урбиг Йонас
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
|Denis Pfaffenrot
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
8
Магдебург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Гройтер Фюрт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
10
27
Магдебург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Гройтер Фюрт
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
30
12
Упущенные победы
21
35
Голы по времени матча
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
7%
2
12%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
7
25%
5
29%
29%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Пропущено
22
29
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
3
10%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
1
6%
2
7%
1-15
6
35%
2
7%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
3
18%
8
27%
46-60
3
18%
8
27%
61-75
3
18%
4
13%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
18%
4
19%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
3
11%
4
19%
76-90
Забито
45
47
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
3
7%
4
9%
1-15
11
24%
5
11%
16-30
8
18%
11
23%
31-45
7
16%
11
23%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
9
20%
7
15%
76-90
Пропущено
50
50
24 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
8
16%
7
14%
1-15
7
14%
11
22%
16-30
9
18%
9
18%
31-45
10
20%
3
6%
46-60
8
16%
10
20%
61-75
8
16%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Результаты матчей
Магдебург
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
610
88
313
412
214
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
511
412
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
257
1121
1220
527
527
329
428
131
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|4
|8
|62 - 37
|64
|2.
|32
|18
|9
|5
|57 - 34
|63
|3.
|32
|17
|8
|7
|68 - 37
|59
|4.
|0:1
|33
|16
|7
|10
|60 - 43
|55
|5.
|32
|14
|10
|8
|64 - 46
|52
|6.
|32
|12
|13
|7
|56 - 41
|49
|7.
|1:0
|33
|14
|7
|12
|52 - 53
|49
|8.
|0:0
|33
|13
|8
|12
|48 - 49
|47
|9.
|32
|12
|9
|11
|65 - 56
|45
|10.
|32
|12
|7
|13
|49 - 57
|43
|11.
|32
|11
|7
|14
|51 - 57
|40
|12.
|0:0
|33
|9
|11
|13
|44 - 51
|38
|13.
|32
|10
|7
|15
|39 - 60
|37
|14.
|32
|10
|6
|16
|53 - 61
|36
|15.
|32
|10
|5
|17
|36 - 48
|35
|16.
|32
|8
|8
|16
|35 - 47
|32
|17.
|32
|9
|4
|19
|28 - 53
|31
|18.
|32
|5
|10
|17
|28 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|0:1
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|5.
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|6.
|16
|8
|6
|2
|34 - 18
|30
|7.
|16
|9
|1
|6
|32 - 25
|28
|8.
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|9.
|16
|7
|6
|3
|40 - 21
|27
|10.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|11.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|12.
|16
|7
|2
|7
|31 - 31
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|14.
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|15.
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|16.
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|18.
|16
|3
|5
|8
|13 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|16
|8
|5
|3
|39 - 18
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|26 - 28
|24
|5.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|26 - 32
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|25 - 35
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|16 - 27
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|22 - 30
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|22 - 37
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|9 - 28
|11
|18.
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11