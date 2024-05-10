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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Магдебург
0:0
Второй тайм: 54'
Гройтер Фюрт
0'
30' Желтая карточка
Юнг Гидеон

Ход матча

30'
 
Юнг Гидеон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
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Магдебург
Ничья
Гройтер Фюрт
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1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
3
Хоти
Анди
10
Сека
Джейсон
8
Тейшейра
Брайан
23
Атик
Бариш
40
Урбиг
Йонас
2
Аста
Симон
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
18
Майерхёфер
Марко
30
Зиб
Арминдо
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
19
Лемперте
Тим
7
Србени
Деннис
10
Хргота
Бранимир
Магдебург
3-4-3
Гройтер Фюрт
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Гройтер Фюрт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.18
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.15
Атик Бариш 4 0.12
Гнака Силас 4 0.12
Кастаньос Люк 4 0.12
Бокхорн Эберт 3 0.09
Кремпицки Коннор 3 0.09
Арслан Ахмет 2 0.06
Ито Тацуя 2 0.06
Эбер Даниэль 2 0.06
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Тейшейра Брайан 1 (1) 0.03
Нолленбергер Александер 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 12 0.36
Хргота Бранимир 10 0.3
Лемперте Тим 5 0.15
Грин Джулиан 4 (2) 0.12
Вагнер Роберт 4 0.12
Михальски Дамян 3 0.09
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 2 0.06
Србени Деннис 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Tobias Mueller 6 0
Эль-Ханкури Мохамед 6 0
Бокхорн Эберт 6 0
Белль-Белль Леон 6 0
Эльфадли Даниэль 2 2
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Конде Амара 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Тейшейра Брайан 1 0
Кристиан Титц 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 9 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Аста Симон 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Урбиг Йонас 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Гисельман Нико 1 0
Philipp Mueller 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Oualid Mhamdi 1 0
Denis Pfaffenrot 1 0

Результаты матчей

Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
8
Магдебург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Гройтер Фюрт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

10
27
Магдебург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Гройтер Фюрт
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

30
12

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
7%
2
12%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
7
25%
5
29%
29%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

22
29
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
3
10%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
1
6%
2
7%
1-15
6
35%
2
7%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
3
18%
8
27%
46-60
3
18%
8
27%
61-75
3
18%
4
13%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
18%
4
19%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
3
11%
4
19%
76-90

Забито

45
47
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
3
7%
4
9%
1-15
11
24%
5
11%
16-30
8
18%
11
23%
31-45
7
16%
11
23%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
9
20%
7
15%
76-90

Пропущено

50
50
24 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
8
16%
7
14%
1-15
7
14%
11
22%
16-30
9
18%
9
18%
31-45
10
20%
3
6%
46-60
8
16%
10
20%
61-75
8
16%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2

Результаты матчей

Магдебург
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
8
8
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
25
7
11
21
1.5
12
20
5
27
2.5
5
27
3
29
3.5
4
28
1
31
4.5
2
30
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 0:1 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 1:0 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Гройтер Фюрт
 0:0 33 13 8 12 48 - 49 47
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 32 11 7 14 51 - 57 40
12.
Магдебург
 0:0 33 9 11 13 44 - 51 38
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 0:1 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 0:0 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Падерборн
 1:0 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 0:0 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 1:0 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 0:1 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 0:0 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 0:0 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
18.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Юнг Гидеон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Гройтер Фюрт
2.60
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3.70
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