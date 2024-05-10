  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 26200
Магдебург
0:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
29' Желтая карточка
Юнг Гидеон
59' Желтая карточка
Эльфадли Даниэль
90' Желтая карточка
Конде Амара
90'+5

Ход матча

29'
 
Юнг Гидеон
59'
Эльфадли Даниэль
 
67'
 
Philipp Mueller
Консбрух Джомейн
73'
Ито Тацуя
Сека Джейсон
 
79'
 
Oualid Mhamdi
Аста Симон
80'
 
Петков Лукас
Србени Деннис
87'
Амаечи Ксавьер
Тейшейра Брайан
 
88'
 
Хаддади Уссама
Лемперте Тим
90'
Конде Амара
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 563 Количество передач 354
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
3
Хоти
Анди
10
Сека
Джейсон
8
Тейшейра
Брайан
23
Атик
Бариш
40
Урбиг
Йонас
2
Аста
Симон
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
18
Майерхёфер
Марко
30
Зиб
Арминдо
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
19
Лемперте
Тим
7
Србени
Деннис
10
Хргота
Бранимир
Магдебург
3-4-3
Гройтер Фюрт
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Гройтер Фюрт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.18
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.15
Атик Бариш 4 0.12
Гнака Силас 4 0.12
Кастаньос Люк 4 0.12
Бокхорн Эберт 3 0.09
Кремпицки Коннор 3 0.09
Арслан Ахмет 2 0.06
Ито Тацуя 2 0.06
Эбер Даниэль 2 0.06
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Тейшейра Брайан 1 (1) 0.03
Нолленбергер Александер 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 12 0.36
Хргота Бранимир 10 0.3
Лемперте Тим 5 0.15
Грин Джулиан 4 (2) 0.12
Вагнер Роберт 4 0.12
Михальски Дамян 3 0.09
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 2 0.06
Србени Деннис 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 3 2
Tobias Mueller 6 0
Эль-Ханкури Мохамед 6 0
Бокхорн Эберт 6 0
Белль-Белль Леон 6 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Конде Амара 4 0
Сека Джейсон 4 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Тейшейра Брайан 1 0
Кристиан Титц 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 9 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Аста Симон 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Урбиг Йонас 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Гисельман Нико 1 0
Philipp Mueller 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Oualid Mhamdi 1 0
Denis Pfaffenrot 1 0

Результаты матчей

Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
8
Магдебург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Гройтер Фюрт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

10
27
Магдебург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Гройтер Фюрт
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

30
12

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
2
7%
2
12%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
7
25%
5
29%
29%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

22
29
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
3
10%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
1
6%
2
7%
1-15
6
35%
2
7%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
3
18%
8
27%
46-60
3
18%
8
27%
61-75
3
18%
4
13%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
18%
4
19%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
3
11%
4
19%
76-90

Забито

45
47
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
3
7%
4
9%
1-15
11
24%
5
11%
16-30
8
18%
11
23%
31-45
7
16%
11
23%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
9
20%
7
15%
76-90

Пропущено

50
50
24 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
8
16%
7
14%
1-15
7
14%
11
22%
16-30
9
18%
9
18%
31-45
10
20%
3
6%
46-60
8
16%
10
20%
61-75
8
16%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2

Результаты матчей

Магдебург
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
8
8
3
14
2.5
4
12
2
15
3.5
3
13
1
16
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
12
21
5
28
2.5
5
28
3
30
3.5
4
29
1
32
4.5
2
31
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 32 11 7 14 51 - 57 40
12.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
18.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • 67'
    Консбрух Джомейн уходит с поля. Philipp Mueller выходит вместо него
  • 59'
    Эльфадли Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Юнг Гидеон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный