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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Падерборн
1:0
Второй тайм: 54'
Гамбург
0'
1:0
7' Гол
Костонс Кун
32' Желтая карточка
Ilyas Ansah
45' Желтая карточка
Calvin Brackelmann
45' Желтая карточка
Рейс Людовит
50' Желтая карточка
Ван дер Бремпт Игнасе

Ход матча

7'
Костонс Кун
1:0
32'
Ilyas Ansah
 
45'
Calvin Brackelmann
 
45'
 
Рейс Людовит
46'
 
Амброзиус Стефан
Хаджикадунич Деннис
46'
 
Бенеш Ласло
Сухонен Ансси
46'
 
Хайер Моритц
Шонлау Себастьян
50'
 
Ван дер Бремпт Игнасе

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
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Падерборн
Ничья
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1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
6
Пореба
Лукаш
36
Сухонен
Ансси
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Падерборн
3-4-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Гамбург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.5
2.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
43

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гримальди Адриано 8 0.24
Муслия Флоран 7 (1) 0.21
Обермайр Рафаэль 5 (1) 0.15
Бильбия Филип 5 0.15
Костонс Кун 4 0.12
Sirlord Conteh 3 0.09
Платте Феликс 3 0.09
Клаас Себастьян 3 0.09
Кинсомби Давид 3 (2) 0.09
Муслиу Визар 3 0.09
Mattes Hansen 2 0.06
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Marcel Hoffmeier 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 19 (1) 0.58
Бенеш Ласло 13 (3) 0.39
Мухайм Миро 5 0.15
Джатта Бейкери 5 0.15
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Ферай Иммануэль 3 0.09
Рейс Людовит 3 0.09
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.06
Мефферт Йонас 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Шонлау Себастьян 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Сухонен Ансси 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 4 1
Обермайр Рафаэль 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Муслиу Визар 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Ilyas Ansah 3 0
Martin Ens 1 1
Sirlord Conteh 2 0
Костонс Кун 2 0
Бувинк Пелле 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Calvin Brackelmann 1 0
Marco Pledl 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 10 0
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Мухайм Миро 6 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Рейс Людовит 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Гамбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
18
Падерборн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гамбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

20
24
Падерборн
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Гамбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

29
42

Голы по времени матча

Забито

25
29
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
6
24%
8
28%
61-75
5
20%
9
31%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
5
22%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
32%
6
26%
76-90

Забито

26
33
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
4
15%
2
6%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
3
12%
9
27%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

28
17
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
18%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
9
32%
3
18%
31-45
7
25%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
3
18%
76-90

Забито

51
62
20 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 21
5 Не забивали 2
5
10%
5
8%
1-15
9
18%
9
15%
16-30
6
12%
11
18%
31-45
10
20%
11
18%
46-60
11
22%
10
16%
61-75
10
20%
16
26%
76-90

Пропущено

53
40
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 20
6
11%
9
23%
1-15
6
11%
6
15%
16-30
13
25%
5
13%
31-45
14
26%
6
15%
46-60
3
6%
5
13%
61-75
11
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3

Результаты матчей

Падерборн
Гамбург

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
13 раз 41%
1
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
10
6
4
12
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
10
6
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
30
2
16
16
1.5
20
12
7
25
2.5
7
25
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 0:1 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Падерборн
 1:0 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Гройтер Фюрт
 0:0 33 13 8 12 48 - 49 47
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 32 11 7 14 51 - 57 40
12.
Магдебург
 0:0 33 9 11 13 44 - 51 38
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 0:1 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 0:0 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Падерборн
 1:0 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Магдебург
 0:0 17 6 6 5 27 - 23 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 1:0 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 0:1 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 0:0 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Магдебург
 0:0 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
18.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
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Падерборн
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Гамбург
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