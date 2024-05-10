Тур: 33. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
7' ГолКостонс Кун
32' Желтая карточкаIlyas Ansah
45' Желтая карточкаCalvin Brackelmann
45' Желтая карточкаРейс Людовит
50' Желтая карточкаВан дер Бремпт Игнасе
Ход матча
7'
1:0
32'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Победит «Гамбург»
-
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Martin Ens
-
45 Marco Pledl
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Падерборн
Гамбург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.5
2.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
43
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гримальди Адриано
|8
|0.24
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.21
|Обермайр Рафаэль
|5 (1)
|0.15
|Бильбия Филип
|5
|0.15
|Костонс Кун
|4
|0.12
|Sirlord Conteh
|3
|0.09
|Платте Феликс
|3
|0.09
|Клаас Себастьян
|3
|0.09
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.09
|Муслиу Визар
|3
|0.09
|Mattes Hansen
|2
|0.06
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
|Marcel Hoffmeier
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|19 (1)
|0.58
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.39
|Мухайм Миро
|5
|0.15
|Джатта Бейкери
|5
|0.15
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Ферай Иммануэль
|3
|0.09
|Рейс Людовит
|3
|0.09
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Шонлау Себастьян
|1
|0.03
|Хайер Моритц
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Сухонен Ансси
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|4
|1
|Обермайр Рафаэль
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Муслиу Визар
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Marcel Hoffmeier
|3
|0
|Ilyas Ansah
|3
|0
|Martin Ens
|1
|1
|Sirlord Conteh
|2
|0
|Костонс Кун
|2
|0
|Бувинк Пелле
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Calvin Brackelmann
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|10
|0
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Рамос Гильерме
|5
|2
|Мухайм Миро
|6
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Рейс Людовит
|4
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Гамбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
18
Падерборн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гамбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
20
24
Падерборн
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Гамбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
29
42
Голы по времени матча
Забито
25
29
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
6
24%
8
28%
61-75
5
20%
9
31%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
5
22%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
32%
6
26%
76-90
Забито
26
33
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
4
15%
2
6%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
3
12%
9
27%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
5
19%
7
21%
76-90
Пропущено
28
17
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
18%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
9
32%
3
18%
31-45
7
25%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
3
18%
76-90
Забито
51
62
20 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 21
5 Не забивали 2
5
10%
5
8%
1-15
9
18%
9
15%
16-30
6
12%
11
18%
31-45
10
20%
11
18%
46-60
11
22%
10
16%
61-75
10
20%
16
26%
76-90
Пропущено
53
40
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 20
6
11%
9
23%
1-15
6
11%
6
15%
16-30
13
25%
5
13%
31-45
14
26%
6
15%
46-60
3
6%
5
13%
61-75
11
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3
Результаты матчей
Падерборн
Гамбург
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
13 раз 41%
1
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
79
106
412
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
97
106
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
302
1616
2012
725
725
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|4
|8
|62 - 37
|64
|2.
|32
|18
|9
|5
|57 - 34
|63
|3.
|32
|17
|8
|7
|68 - 37
|59
|4.
|0:1
|33
|16
|7
|10
|60 - 43
|55
|5.
|32
|14
|10
|8
|64 - 46
|52
|6.
|32
|12
|13
|7
|56 - 41
|49
|7.
|1:0
|33
|14
|7
|12
|52 - 53
|49
|8.
|0:0
|33
|13
|8
|12
|48 - 49
|47
|9.
|32
|12
|9
|11
|65 - 56
|45
|10.
|32
|12
|7
|13
|49 - 57
|43
|11.
|32
|11
|7
|14
|51 - 57
|40
|12.
|0:0
|33
|9
|11
|13
|44 - 51
|38
|13.
|32
|10
|7
|15
|39 - 60
|37
|14.
|32
|10
|6
|16
|53 - 61
|36
|15.
|32
|10
|5
|17
|36 - 48
|35
|16.
|32
|8
|8
|16
|35 - 47
|32
|17.
|32
|9
|4
|19
|28 - 53
|31
|18.
|32
|5
|10
|17
|28 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|0:1
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|5.
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|6.
|16
|8
|6
|2
|34 - 18
|30
|7.
|16
|9
|1
|6
|32 - 25
|28
|8.
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|9.
|16
|7
|6
|3
|40 - 21
|27
|10.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|11.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|12.
|16
|7
|2
|7
|31 - 31
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|14.
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|15.
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|16.
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|18.
|16
|3
|5
|8
|13 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|16
|8
|5
|3
|39 - 18
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|26 - 28
|24
|5.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|26 - 32
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|25 - 35
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|16 - 27
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|22 - 30
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|22 - 37
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|9 - 28
|11
|18.
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Победит «Гамбург»
-