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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Оденсе
0:0
Первый тайм: 1'
Люнгбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Люнгбю
2.26
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Все Коэффициенты
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
29
Гомес
Джеймс
4
Bjoern
Paulsen
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
15
Трибулл
Том
18
Max
Ejdum
11
Markus
Gustav
Jensen
10
Don
Deedson
Louicius
17
Luca
Kjerrumgaard
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Амон
Джонатан
22
Гудьонсен
Андри
Оденсе
3-4-2-1
Люнгбю
3-4-2-1

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СД
0:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.76
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.29
Кадри Башким 7 (1) 0.25
Хаяль Рами 3 (1) 0.11
Микельсон Николас 2 0.07
Фенгер Макс 2 0.07
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Luca Kjerrumgaard 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Max Ejdum 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 12 (1) 0.43
Гюткьяер Фредерик 5 (2) 0.18
Чуквуани Точи 3 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.07
Йенсен Магнус 2 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Амон Джонатан 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 4 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 1
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Чуквуани Точи 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Лиссенс Лукас 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
11
Оденсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Люнгбю
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

17
19
Оденсе
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
4% (1)
46% (13)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Люнгбю
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
21% (6)
61% (17)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Пропущено

28
28
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
21%
4
14%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
8
29%
5
18%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
5
24%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Пропущено

15
21
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
4
27%
5
24%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
6
40%
6
29%
76-90

Забито

31
35
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
23%
2
6%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
4
13%
7
20%
31-45
6
19%
8
23%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
7
23%
8
23%
76-90

Пропущено

43
49
16 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
7
16%
6
12%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
3
7%
10
20%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
14
33%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 3:2 Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3
Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1
Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Оденсе
Люнгбю

Точный счет

1:2
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:2
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
1
13
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
4
9
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
20
8
7
21
1.5
11
17
1
27
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Вайле
 28 6 9 13 27 - 34 27
5.
Оденсе
 28 6 8 14 31 - 43 26
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Вайле Онугха Герман 11 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Люнгбю начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Люнгбю
2.26
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3.60
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3.50
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