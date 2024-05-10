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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 10388 Главный судья: Крог Мортен
Оденсе
1:2
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
13' Гол
Luca Kjerrumgaard
1:1
22' Гол
Гудьонсен Андри
1:2
31' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
36' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
81' Желтая карточка
Трибулл Том
90'+7

Ход матча

13'
Luca Kjerrumgaard
(Овюсу Лерой)
1:0
22'
1:1
Гудьонсен Андри
(Магнуссон Сайвар-Атли)
26'
Nicklas Mouritzen
Микельсон Николас
 
31'
1:2
Магнуссон Сайвар-Атли
(Амон Джонатан)
36'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
46'
 
Чуквуани Точи
Магнуссон Сайвар-Атли
46'
Кадри Башким
Markus Gustav Jensen
 
62'
Хаяль Рами
Max Ejdum
 
81'
Трибулл Том
 
83'
Charly Horneman
Luca Kjerrumgaard
 
83'
Манне Аласана
Гомес Джеймс
 
90'
 
Гюткьяер Фредерик
Гудьонсен Андри
90'
 
Johan Meyer
Бьеллан Андреас
90'
 
William Kumado
Амон Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 202 Количество передач 261
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
15
Трибулл
Том
18
Max
Ejdum
10
Don
Deedson
Louicius
11
Markus
Gustav
Jensen
17
Luca
Kjerrumgaard
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Амон
Джонатан
22
Гудьонсен
Андри
Оденсе
3-4-2-1
Люнгбю
3-4-2-1

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СД
0:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.76
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.28
Кадри Башким 7 (1) 0.24
Хаяль Рами 3 (1) 0.1
Микельсон Николас 2 0.07
Фенгер Макс 2 0.07
Luca Kjerrumgaard 2 0.07
Буя Турай Мохамед 1 0.03
Хеландер Филип 1 0.03
Манне Аласана 1 0.03
Тонгья Франко 1 0.03
Tobias Slotsager 1 0.03
Charly Horneman 1 0.03
Max Ejdum 1 0.03
Сельвен Йоханнес 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 13 (1) 0.45
Гюткьяер Фредерик 5 (2) 0.17
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0.1
Чуквуани Точи 3 0.1
Финнссон Кольбейн 2 0.07
Йенсен Магнус 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Грегор Паскаль 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Бьеллан Андреас 1 0.03
Винтер Каспер 1 0.03
William Kumado 0 0
Амон Джонатан 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 5 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 1
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Чуквуани Точи 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Лиссенс Лукас 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
11
Оденсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Люнгбю
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

17
19
Оденсе
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
3% (1)
45% (13)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Люнгбю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
24% (7)
59% (17)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

28
30

Голы по времени матча

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

30
29
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
20%
5
17%
1-15
6
20%
5
17%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
8
27%
5
17%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
5
24%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Пропущено

15
21
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
4
27%
5
24%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
6
40%
6
29%
76-90

Забито

32
37
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
8
25%
2
5%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
4
13%
8
22%
31-45
6
19%
8
22%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
7
22%
8
22%
76-90

Пропущено

45
50
18 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
7
16%
7
14%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
4
9%
10
20%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
6
13%
6
12%
61-75
14
31%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 3:2 Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3
Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1
Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Оденсе
Люнгбю

Точный счет

1:2
6 раз 40%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:2
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
1
14
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
21
8
7
22
1.5
12
17
1
28
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 28 6 9 13 27 - 34 27
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Вайле Онугха Герман 11 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Люнгбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10388 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Оденсе: 49%, Люнгбю: 51%.
  • 97'
    Трибулл Том нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 96'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Johan Meyer из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Где смотреть матч Оденсе 1:2 Люнгбю онлайн

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