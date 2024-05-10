Тур: 29. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 10388 Главный судья: Крог Мортен
0'
1:0
13' ГолLuca Kjerrumgaard
1:1
22' ГолГудьонсен Андри
1:2
31' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
36' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
81' Желтая карточкаТрибулл Том
90'+7
Ход матча
13'
1:0
22'
31'
62'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
202 Количество передач 261
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
18
Max
Ejdum
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
18 Max EjdumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Yaya Bojang
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Johan Meyer
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Люнгбю
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
29 матчей
58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
0.93
Среднее время на гол
78
96
Всего голов
51
42
Голов в среднем за матч
1.76
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.28
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.24
|Хаяль Рами
|3 (1)
|0.1
|Микельсон Николас
|2
|0.07
|Фенгер Макс
|2
|0.07
|Luca Kjerrumgaard
|2
|0.07
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.03
|Хеландер Филип
|1
|0.03
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Тонгья Франко
|1
|0.03
|Tobias Slotsager
|1
|0.03
|Charly Horneman
|1
|0.03
|Max Ejdum
|1
|0.03
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.03
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|0.45
|Гюткьяер Фредерик
|5 (2)
|0.17
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0.1
|Чуквуани Точи
|3
|0.1
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.07
|Йенсен Магнус
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.07
|Грегор Паскаль
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Бьеллан Андреас
|1
|0.03
|Винтер Каспер
|1
|0.03
|William Kumado
|0
|0
|Амон Джонатан
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|10
|0
|Трибулл Том
|5
|1
|Манне Аласана
|5
|0
|Хаяль Рами
|5
|0
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|5
|1
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Чуквуани Точи
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Лиссенс Лукас
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Johan Meyer
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
11
Оденсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Люнгбю
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
17
19
Оденсе
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
3% (1)
45% (13)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Люнгбю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
24% (7)
59% (17)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
28
30
Голы по времени матча
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
30
29
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
20%
5
17%
1-15
6
20%
5
17%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
8
27%
5
17%
76-90
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
5
24%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
29%
5
24%
76-90
Пропущено
15
21
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
4
27%
5
24%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
6
40%
6
29%
76-90
Забито
32
37
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
8
25%
2
5%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
4
13%
8
22%
31-45
6
19%
8
22%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
7
22%
8
22%
76-90
Пропущено
45
50
18 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
7
16%
7
14%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
4
9%
10
20%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
6
13%
6
12%
61-75
14
31%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 3:2 Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3
Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1
Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Оденсе
Люнгбю
Точный счет
1:2
6 раз 40%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:2
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
114
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
68
59
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
218
722
1217
128
227
128
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|8
|4
|54 - 29
|56
|2.
|28
|17
|4
|7
|57 - 31
|55
|3.
|28
|17
|4
|7
|52 - 35
|55
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|2.
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Брондбю
|Валлис Николай
|11 (7)
|Вайле
|Онугха Герман
|11 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8