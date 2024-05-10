Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Люнгбю , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дон Дидсон Луисиус нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

49' Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бьёрн Паульсен нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

47' Трибулл Том из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Никлас Мурицен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Luca Kjerrumgaard из команды Оденсе нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

45' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хорошую попытку сделал Гудьонсен Андри . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Никлас Мурицен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Люнгбю

36' Никлас Мурицен из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Ох, нехорошо это выглядит. Markus Gustav Jensen получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Markus Gustav Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Магнуссон Сайвар-Атли забивает с правой ноги!

31' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Вильяр Михра спокойно отбил мяч.

25' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

24' Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Люнгбю будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Люнгбю

22' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч возобновлен

22' Микельсон Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Амон Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Овюсу Лерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Оденсе

6' Лиссенс Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

2' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Люнгбю начинает с центра поля