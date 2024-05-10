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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Иттрич Патрик
Аугсбург
0:1
Конец матча
Штутгарт
0'
42' Желтая карточка
Антон Вальдемар
0:1
48' Гол
Гирасси Серу
63' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
72' Желтая карточка
Чжон Ву-Ён
76' Желтая карточка
Мбабу Кевин
82' Желтая карточка
Иаго Лопес
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90'+5

Ход матча

32'
Майер Арне
Варгас Рубен
 
42'
 
Антон Вальдемар
48'
0:1
Гирасси Серу
(Мийо Энцо)
63'
Демирович Эрмедин
 
71'
 
Чжон Ву-Ён
Фюрих Крис
71'
 
Мвумпа Силас
Левелинг Джейми
72'
 
Чжон Ву-Ён
75'
Михель Свен
Дорш Никлас
 
75'
Энгельс Арне
Брайтхаупт Тим
 
76'
Мбабу Кевин
 
82'
Иаго Лопес
 
84'
 
Каразор Атакан
Мийо Энцо
84'
 
Руо Антони
Ундав Дениз
85'
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
 
90'
Гоувелеув Джеффри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 207 Количество передач 750
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Аугсбург 6.6% (8)
X 12.4% (15)
Штутгарт 81% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
17
Якич
Кристиян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
18
Брайтхаупт
Тим
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Аугсбург
4-1-3-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Штутгарт

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
6:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.36

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.45
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.65
1.35

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.45
Титц Филлип 8 0.24
Варгас Рубен 4 0.12
Энгельс Арне 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Майер Арне 2 0.06
Якич Кристиян 2 0.06
Михель Свен 2 (1) 0.06
Удуохаи Феликс 2 0.06
Бельо Дион Дрене 2 0.06
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 26 (4) 0.79
Ундав Дениз 18 0.55
Фюрих Крис 8 0.24
Мийо Энцо 5 (1) 0.15
Левелинг Джейми 4 0.12
Мвумпа Силас 4 0.12
Миттельштедт Максимилиан 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Штиллер Анджело 1 0.03
Чжон Ву-Ён 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Стергиу Леонидас 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 7 0
Демирович Эрмедин 6 0
Мбабу Кевин 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Иаго Лопес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Дамен Финн 4 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Энгельс Арне 1 1
Михель Свен 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Антон Вальдемар 7 0
Миттельштедт Максимилиан 5 0
Мийо Энцо 5 0
Штиллер Анджело 5 0
Ундав Дениз 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Левелинг Джейми 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Себастьян Хеннес 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Штутгарт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
5
Аугсбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Штутгарт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

19
46
Аугсбург
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Штутгарт
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

29
8

Упущенные победы

33
51

Голы по времени матча

Забито

26
29
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
1
4%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
6
23%
3
10%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
27%
7
24%
76-90

Пропущено

26
23
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
8
31%
1
4%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
12%
7
30%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Забито

24
48
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
3
13%
2
4%
1-15
5
21%
12
25%
16-30
6
25%
9
19%
31-45
2
8%
5
10%
46-60
3
13%
12
25%
61-75
5
21%
8
17%
76-90

Пропущено

31
13
21 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
10
32%
1
8%
16-30
6
19%
4
31%
31-45
2
6%
2
15%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
3
10%
3
23%
76-90

Забито

50
77
26 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 25
8 Не забивали 3
4
8%
7
9%
1-15
10
20%
15
19%
16-30
12
24%
12
16%
31-45
7
14%
11
14%
46-60
5
10%
17
22%
61-75
12
24%
15
19%
76-90

Пропущено

57
36
35 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 20
7
12%
3
8%
1-15
14
25%
3
8%
16-30
14
25%
5
14%
31-45
7
12%
7
19%
46-60
8
14%
9
25%
61-75
7
12%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0

Результаты матчей

Аугсбург
Штутгарт

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
3
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
1.5
14
2
2
15
2.5
10
6
1
16
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
9
8
3
13
2.5
5
12
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
30
3
13
20
1.5
23
10
5
28
2.5
15
18
3
30
3.5
3
30
2
31
4.5
3
30
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
3.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 11 12 9 48 - 47 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 32 9 11 12 45 - 53 38
11.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 32 8 6 18 29 - 54 30
16.
Майнц
 Заявка 32 5 14 13 33 - 50 29
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Аугсбург 6.6% (8)
    X 12.4% (15)
    Штутгарт 81% (98)
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