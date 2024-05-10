Тур: 33. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Иттрич Патрик
0'
42' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
0:1
48' ГолГирасси Серу
63' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
72' Желтая карточкаЧжон Ву-Ён
76' Желтая карточкаМбабу Кевин
82' Желтая карточкаИаго Лопес
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90'+5
Ход матча
42'
48'
0:1
71'
72'
76'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
207 Количество передач 750
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Коубек
Томаш
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Раймунд ЛукаПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Штутгарт
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.36
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.45
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.65
1.35
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|15 (3)
|0.45
|Титц Филлип
|8
|0.24
|Варгас Рубен
|4
|0.12
|Энгельс Арне
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Майер Арне
|2
|0.06
|Якич Кристиян
|2
|0.06
|Михель Свен
|2 (1)
|0.06
|Удуохаи Феликс
|2
|0.06
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.06
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|Педерсен Мадс
|1
|0.03
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|26 (4)
|0.79
|Ундав Дениз
|18
|0.55
|Фюрих Крис
|8
|0.24
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.15
|Левелинг Джейми
|4
|0.12
|Мвумпа Силас
|4
|0.12
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.03
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|Стергиу Леонидас
|1
|0.03
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|7
|0
|Демирович Эрмедин
|6
|0
|Мбабу Кевин
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Иаго Лопес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Энгельс Арне
|1
|1
|Михель Свен
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Антон Вальдемар
|7
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|5
|0
|Мийо Энцо
|5
|0
|Штиллер Анджело
|5
|0
|Ундав Дениз
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Чжон Ву-Ён
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
|Себастьян Хеннес
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Штутгарт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
14
5
Аугсбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Штутгарт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
19
46
Аугсбург
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Штутгарт
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
29
8
Упущенные победы
33
51
Голы по времени матча
Забито
26
29
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
1
4%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
6
23%
3
10%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
27%
7
24%
76-90
Пропущено
26
23
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
8
31%
1
4%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
12%
7
30%
61-75
4
15%
6
26%
76-90
Забито
24
48
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
3
13%
2
4%
1-15
5
21%
12
25%
16-30
6
25%
9
19%
31-45
2
8%
5
10%
46-60
3
13%
12
25%
61-75
5
21%
8
17%
76-90
Пропущено
31
13
21 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
10
32%
1
8%
16-30
6
19%
4
31%
31-45
2
6%
2
15%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
3
10%
3
23%
76-90
Забито
50
77
26 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 25
8 Не забивали 3
4
8%
7
9%
1-15
10
20%
15
19%
16-30
12
24%
12
16%
31-45
7
14%
11
14%
46-60
5
10%
17
22%
61-75
12
24%
15
19%
76-90
Пропущено
57
36
35 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 20
7
12%
3
8%
1-15
14
25%
3
8%
16-30
14
25%
5
14%
31-45
7
12%
7
19%
46-60
8
14%
9
25%
61-75
7
12%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0
Результаты матчей
Аугсбург
Штутгарт
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
3
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
98
142
215
106
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
412
98
313
512
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
303
1320
2310
528
1518
330
330
231
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|3.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|48 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 53
|38
|11.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16.
|Заявка
|32
|5
|14
|13
|33 - 50
|29
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7