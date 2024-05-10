Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Стергиу Леонидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Штутгарт

44' Оооо... вот это был удар! Якич Кристиян должен был забить с этой позиции.

43' Якич Кристиян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Рефери не любит споров - именно за это Антон Вальдемар сейчас получил желтую

42' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Удар от ворот произведет Аугсбург

41' Левелинг Джейми не смог попасть в створ ударом издали

39' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Штутгарт

37' Удуохаи Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Аугсбург

36' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

34' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Миттельштедт Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

31' Варгас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ундав Дениз пробует нанести удар издали, но Томаш Коубек держит все под контролем

31' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

29' Демирович Эрмедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Варгас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Варгас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

22' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

22' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Аугсбург

18' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Мийо Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Мийо Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Брайтхаупт Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Миттельштедт Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Варгас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Аугсбург

2' Левелинг Джейми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Штутгарт начинает с центра поля