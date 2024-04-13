  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Тигре
0:0
Перерыв
Унион Санта-Фе
0'
31' Желтая карточка
Гальван Томас
42' Желтая карточка
Корвалан Клаудио

Ход матча

31'
Гальван Томас
 
42'
 
Корвалан Клаудио
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Тигре
Ничья
Унион Санта-Фе
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Все Коэффициенты
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
6
Нарделли
Джан
3
Леканда
Томас
16
Санчес-Миньо
Хуан
5
Кардосо
Агустин
24
Гарай
Мартин
20
Гальван
Томас
18
Армоа
Блез
29
Контин
Леандро
7
Juan
Esquivel
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
28
Питтон
Мауро
14
Питтон
Бруно
5
Marcos
Mosqueira
10
Enzo
Roldan
7
Диале
Мауро
Луна
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Тигре
4-3-3
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Унион Санта-Фе

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
КДЛС
1:3
КДЛС
1:2
С
2:2
С
3:3
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
4:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.25

Среднее время на гол

41
72

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ezequiel Forclaz 2 0.14
Gonzalo Flores 1 0.07
Кардосо Агустин 1 0.07
Juan Esquivel 1 0.07
Ортега Мартин 1 0.07
Нарделли Джан 1 (1) 0.07
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Гарай Мартин 0 0
Генес Науэль 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 3 0.21
Гамба Лукас 2 (1) 0.14
Диале Мауро Луна 2 0.14
Пардо Франко 2 0.14
Питтон Бруно 1 0.07
Mateo Del Blanco 1 0.07
Корвалан Клаудио 1 0.07
Хавьер Моралес 1 0.07
Орсини Николас 1 0.07
Marcos Mosqueira 1 0.07
Питтон Мауро 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ezequiel Forclaz 4 0
Алеман Брайан 2 1
Джакопуцци Факундо 2 1
Нарделли Джан 1 1
Марони Гонсало 2 0
Кардосо Агустин 2 0
Walter Rodriguez 2 0
Агирре Аугусто 2 0
Фернандес Томас 1 0
Санчес-Миньо Хуан 1 0
Адорно Пабло 1 0
Гарай Мартин 1 0
Леканда Томас 1 0
Гальван Томас 1 0
Sebastian Medina 1 0
Генес Науэль 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 6 0
Вера Федерико 5 0
Marcos Mosqueira 4 0
Пас Николас 3 0
Торрен Мигель Анхель 2 0
Гамба Лукас 2 0
Питтон Мауро 2 0
Камписи Данте 2 0
Танда Патрисио 2 0
Кардосо Тьяго 1 0
Бальбоа Адриан 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Mateo Del Blanco 1 0

Результаты матчей

Тигре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Унион Санта-Фе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Тигре
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

2
7
Тигре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Унион Санта-Фе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
2
25%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

23
14
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
7
30%
2
14%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Тигре
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тигре
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
4
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 13 3 4 6 8 - 12 13
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 0:0 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Платенсе
 13 3 6 4 9 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 13 2 3 8 9 - 18 9
14.
Тигре
 0:0 14 1 3 10 7 - 24 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Тигре
 0:0 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 2 4 1 6 - 5 10
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 0:0 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Гальван Томас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Унион Санта-Фе
3.60
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2.95
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2.96
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Тигре
Унион Санта-Фе
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