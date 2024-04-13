Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаГальван Томас
42' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
58' Желтая карточкаПардо Франко
0:1
66' ГолMarcos Mosqueira
67' Желтая карточкаКардосо Агустин
73' Желтая карточкаДиале Мауро Луна
88' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
90'+6
Ход матча
31'
42'
58'
66'
67'
73'
88'
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
28
Питтон
Мауро
14
Питтон
Бруно
10
Enzo
Roldan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
28 Питтон МауроЗащитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
- Полузащитник
-
10 Enzo RoldanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
20 Simon Rivero
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Тигре
Унион Санта-Фе
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.14
|Gonzalo Flores
|1
|0.07
|Кардосо Агустин
|1
|0.07
|Juan Esquivel
|1
|0.07
|Ортега Мартин
|1
|0.07
|Нарделли Джан
|1 (1)
|0.07
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Гарай Мартин
|0
|0
|Генес Науэль
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|3
|0.21
|Гамба Лукас
|2 (1)
|0.14
|Диале Мауро Луна
|2
|0.14
|Пардо Франко
|2
|0.14
|Marcos Mosqueira
|2
|0.14
|Питтон Бруно
|1
|0.07
|Mateo Del Blanco
|1
|0.07
|Корвалан Клаудио
|1
|0.07
|Хавьер Моралес
|1
|0.07
|Орсини Николас
|1
|0.07
|Питтон Мауро
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ezequiel Forclaz
|4
|0
|Алеман Брайан
|2
|1
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Кардосо Агустин
|3
|0
|Нарделли Джан
|1
|1
|Марони Гонсало
|2
|0
|Walter Rodriguez
|2
|0
|Агирре Аугусто
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Гальван Томас
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|7
|0
|Вера Федерико
|5
|0
|Marcos Mosqueira
|5
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Торрен Мигель Анхель
|2
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Диале Мауро Луна
|2
|0
|Камписи Данте
|2
|0
|Танда Патрисио
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|0
|Пардо Франко
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Унион Санта-Фе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Тигре
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Унион Санта-Фе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
2
7
Тигре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
60%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
7
29%
29%
2
14%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Тигре
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тигре
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
104
212
410
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|7.
|13
|5
|2
|6
|17 - 14
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|9.
|2:0
|14
|4
|4
|6
|10 - 12
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|0:2
|14
|1
|7
|6
|8 - 21
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|0:2
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|2:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|0:2
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6