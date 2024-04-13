Тур: 14.
2:0
Первый тайм: 37'
0'
1:0
4' ГолLucas Carrizo
15' Желтая карточкаБаямич Матео
2:0
21' ГолПуссетто Игнасио
23' Желтая карточкаCesar Ibanez
Ход матча
4'
1:0
15'
21'
23'
25
Cesar
Ibanez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Уракан
Атлетико Тукуман
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
100
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.18
0.86
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
76
104
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Mazzanti
|3
|0.21
|Аларкон Вильям
|2
|0.14
|Пуссетто Игнасио
|2
|0.14
|Гарате Леандро
|1
|0.07
|Lucas Carrizo
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.07
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
|Соньора Алан
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баямич Матео
|3
|0.21
|Renzo Tesuri
|1
|0.07
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.07
|Guillermo Acosta
|1
|0.07
|Juan Infante
|1
|0.07
|Justo Giani
|1
|0.07
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эчеверрия Родриго
|4
|1
|Lucas Carrizo
|3
|1
|Walter Mazzanti
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Фертоли Эктор
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Lucas Souto
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|4
|1
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
6
Уракан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Атлетико Тукуман
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
4
50%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
25%
3
17%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0
Результаты матчей
Уракан
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Уракан
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
58
211
211
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|7.
|13
|5
|2
|6
|17 - 14
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|9.
|2:0
|14
|4
|4
|6
|10 - 12
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|0:2
|14
|1
|7
|6
|8 - 21
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|0:2
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|2:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|0:2
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6