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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Уракан
4:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
4' Гол
Lucas Carrizo
15' Желтая карточка
Баямич Матео
2:0
21' Гол
Пуссетто Игнасио
23' Желтая карточка
Cesar Ibanez
42' Желтая карточка
Девекки Хосе
3:0
43' Пенальти
Пуссетто Игнасио
61' Желтая карточка
Adrian Sanchez
67' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
4:0
69' Гол
Lucas Carrizo
90'+1
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
21
Walter
Mazzanti
8
Фертоли
Эктор
16
Rodrigo
Cabral
7
Пуссетто
Игнасио
1
Девекки
Хосе
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
40
Justo
Giani
9
Баямич
Матео
19
Marcelo
Estigarribia2
Уракан
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Атлетико Тукуман

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:2
ЛП
0:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
3:2
П
0:2
П
2:1
ПБ
4:1
ПБ
1:2
ПБ
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:0
ПБ
1:1
ПБ
1:1
ПБ
2:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
100

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.18
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

76
104

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Mazzanti 3 0.21
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.21
Аларкон Вильям 2 0.14
Lucas Carrizo 2 0.14
Гарате Леандро 1 0.07
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.07
Фертоли Эктор 0 0
Franco Alfonso 0 0
Соньора Алан 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баямич Матео 3 0.21
Renzo Tesuri 1 0.07
Mateo Agustin Coronel 1 0.07
Guillermo Acosta 1 0.07
Juan Infante 1 0.07
Justo Giani 1 0.07
Marcelo Estigarribia2 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эчеверрия Родриго 4 1
Lucas Carrizo 3 1
Cesar Ibanez 4 0
Walter Mazzanti 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Фертоли Эктор 3 0
Franco Alfonso 3 0
Lucas Souto 1 1
Пуссетто Игнасио 2 0
Pablo Siles 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Соньора Алан 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Romero 4 1
Renzo Tesuri 3 0
Marcelo Estigarribia2 3 0
Девекки Хосе 2 0
Guillermo Acosta 2 0
Adrian Sanchez 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Francisco Flores 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Augustin Lagos 1 0
Баямич Матео 1 0

Результаты матчей

Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
6
Уракан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Атлетико Тукуман
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
3
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
14
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
2
14%
1-15
1
33%
3
21%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

12
9
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
5
42%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
3
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0

Результаты матчей

Уракан
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Уракан
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
5
9
3
11
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
10.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
11.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Платенсе
 13 3 6 4 9 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 13 2 3 8 9 - 18 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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