Тур: 14.
4:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолLucas Carrizo
15' Желтая карточкаБаямич Матео
2:0
21' ГолПуссетто Игнасио
23' Желтая карточкаCesar Ibanez
42' Желтая карточкаДевекки Хосе
3:0
43' ПенальтиПуссетто Игнасио
61' Желтая карточкаAdrian Sanchez
67' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
4:0
69' ГолLucas Carrizo
90'+1
Ход матча
4'
1:0
15'
21'
23'
42'
43'
3:0
61'
67'
69'
4:0
25
Cesar
Ibanez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Уракан
Атлетико Тукуман
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
100
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.18
0.86
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
76
104
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Mazzanti
|3
|0.21
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.21
|Аларкон Вильям
|2
|0.14
|Lucas Carrizo
|2
|0.14
|Гарате Леандро
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.07
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
|Соньора Алан
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баямич Матео
|3
|0.21
|Renzo Tesuri
|1
|0.07
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.07
|Guillermo Acosta
|1
|0.07
|Juan Infante
|1
|0.07
|Justo Giani
|1
|0.07
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эчеверрия Родриго
|4
|1
|Lucas Carrizo
|3
|1
|Cesar Ibanez
|4
|0
|Walter Mazzanti
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Фертоли Эктор
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Lucas Souto
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|4
|1
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
6
Уракан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Атлетико Тукуман
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
3
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
14
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
2
14%
1-15
1
33%
3
21%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
12
9
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
5
42%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
3
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0
Результаты матчей
Уракан
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Уракан
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
59
311
212
113
113
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6