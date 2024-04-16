Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаDiego Ruben Tonetto
36' Желтая карточкаРомеро Брайан
36' Желтая карточкаTiago Palacios
36' Желтая карточкаАкино Клаудио
0:1
41' ГолПиццини Франсиско
45' Желтая карточкаTomas Marchiori
50' Желтая карточкаAlvaro Dionisio
61' Желтая карточкаMatias Reali
90' Желтая карточкаThiago Vecino
90' Желтая карточкаAlvaro Montoro
90'+8
Ход матча
36'
36'
36'
41'
45'
50'
61'
90'
90'
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
-
30 Alejo Sarco
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Велес Сарсфилд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.14
|Federico Castro
|2
|0.14
|Alex Arce
|2
|0.14
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.07
|Кавальяро Хуан
|1
|0.07
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0.07
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.07
|Mauricio Asenjo
|1
|0.07
|Mauro Angel Maidana
|1
|0.07
|Fabrizio Sartori
|1
|0.07
|Matias Reali
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
|Хэм Эзекиль
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|4
|0.29
|Пиццини Франсиско
|3
|0.21
|Лобато Ленни
|2
|0.14
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.07
|Осорио Абель
|1
|0.07
|Маммана Эмануэль
|1
|0.07
|Гомес Элиас
|1
|0.07
|Гомес Валентин
|1
|0.07
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|6
|0
|Francisco Petrasso
|4
|1
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Mauro Angel Maidana
|2
|0
|Matias Ruiz Diaz
|2
|0
|Antonio Napolitano
|2
|0
|Tiago Palacios
|2
|0
|Matias Reali
|2
|0
|Diego Ruben Tonetto
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Tobias Ostchega
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
|Хулиан Аскасибар
|1
|0
|Alvaro Dionisio
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Бузат Агустин
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Акино Клаудио
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Alvaro Montoro
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Индепендьенте Ривадавия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
8
Индепендьенте Ривадавия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Велес Сарсфилд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
5
63%
76-90
Пропущено
14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
3
75%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
6
40%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
8
32%
4
33%
31-45
4
16%
4
33%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
410
113
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6