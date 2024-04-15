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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Архентинос Хуниорс
3:1
Перерыв
Барракас Сентраль

Ход матча

1'
0:1
Maximiliano Zalazar
(Лаба Матиас)
18'
Лескано Алан
(Ромеро Максимильяно)
1:1
21'
Хосе Херрейра
(Лескано Алан)
2:1
40'
Ромеро Максимильяно
(Хосе Херрейра)
3:1
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Барракас Сентраль
2.34
4.80
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Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Лаба
Матиас
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 6 0.43
Лескано Алан 6 0.43
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.21
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.14
Верон Гастон 2 (1) 0.14
Хосе Херрейра 2 0.14
Монтиэль Сантьяго 2 0.14
Родригес Алан 1 0.07
Сантамария Тьяго 1 0.07
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Прието Себастьян 0 0
Вега Роман 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximiliano Zalazar 4 0.29
Alan Cantero 4 0.29
Lucas Brochero 3 0.21
Alexis Dominguez 3 (1) 0.21
Marcos Iacobellis 1 0.07
Nicolas Capraro 1 0.07
Siro Rosane 1 0.07
Лаба Матиас 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Херрейра 3 0
Мойяно Франко 3 0
Лескано Алан 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Меса Фернандо 2 0
Верон Гастон 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Паласио Тобиас 2 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Jhonatan Candia 0 1
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Daniel Juarez 1 0
Siro Rosane 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Барракас Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
11
Архентинос Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Барракас Сентраль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
13%
2
12%
1-15
6
26%
4
24%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:1 14 8 4 2 25 - 12 28
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 14 7 4 3 14 - 8 25
3.
Барракас Сентраль
 1:3 14 7 4 3 18 - 15 25
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Ривер Плейт
 0:1 14 6 6 2 23 - 10 24
6.
Тальерес Кордоба
 0:2 14 6 5 3 22 - 16 23
7.
Институто Кордоба
 1:0 14 6 2 6 18 - 14 20
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:1 7 7 0 0 19 - 5 21
2.
Ривер Плейт
 0:1 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 0:2 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 1:3 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 7 3 2 2 7 - 5 11
8.
Институто Кордоба
 1:0 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
3.
Барракас Сентраль
 1:3 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 3 2 2 6 - 9 11
5.
Институто Кордоба
 1:0 6 3 0 3 9 - 6 9
6.
Ривер Плейт
 0:1 7 2 3 2 8 - 5 9
7.
Тальерес Кордоба
 0:2 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Архентинос Хуниорс
 3:1 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
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