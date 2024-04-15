Тур: 14.
3:1
Перерыв
0'
0:1
1' ГолMaximiliano Zalazar
1:1
18' ГолЛескано Алан
2:1
21' ГолХосе Херрейра
3:1
40' ГолРомеро Максимильяно
Ход матча
1'
18'
21'
2:1
40'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|6
|0.43
|Лескано Алан
|6
|0.43
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.21
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.14
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.14
|Хосе Херрейра
|2
|0.14
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.14
|Родригес Алан
|1
|0.07
|Сантамария Тьяго
|1
|0.07
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Прието Себастьян
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|4
|0.29
|Alan Cantero
|4
|0.29
|Lucas Brochero
|3
|0.21
|Alexis Dominguez
|3 (1)
|0.21
|Marcos Iacobellis
|1
|0.07
|Nicolas Capraro
|1
|0.07
|Siro Rosane
|1
|0.07
|Лаба Матиас
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Мойяно Франко
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Меса Фернандо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Паласио Тобиас
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Чавес Матео
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Барракас Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
11
Архентинос Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Барракас Сентраль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
13%
2
12%
1-15
6
26%
4
24%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
1
6%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
67
310
211
112
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|8
|4
|2
|25 - 12
|28
|2.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 8
|25
|3.
|1:3
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 13
|25
|5.
|0:1
|14
|6
|6
|2
|23 - 10
|24
|6.
|0:2
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|7.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|8.
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|18 - 23
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|14
|1
|7
|6
|8 - 23
|10
|14.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|13 - 25
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|0:1
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 11
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|3.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 9
|11
|5.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|7.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|3:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6