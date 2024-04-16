Тур: 14.
3:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолMaximiliano Zalazar
1:1
18' ГолЛескано Алан
2:1
21' ГолХосе Херрейра
3:1
40' ГолРомеро Максимильяно
3:2
68' ГолNicolas Demartini
72' Желтая карточкаМойяно Франко
3:3
90' ГолFranco Nicolas Tolosa
90'+5
Ход матча
1'
18'
21'
2:1
40'
68'
72'
90'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|6
|0.43
|Лескано Алан
|6
|0.43
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.21
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.14
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.14
|Хосе Херрейра
|2
|0.14
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.14
|Родригес Алан
|1
|0.07
|Сантамария Тьяго
|1
|0.07
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Прието Себастьян
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|4
|0.29
|Alan Cantero
|4
|0.29
|Lucas Brochero
|3
|0.21
|Alexis Dominguez
|3 (1)
|0.21
|Siro Rosane
|1
|0.07
|Nicolas Demartini
|1
|0.07
|Marcos Iacobellis
|1
|0.07
|Nicolas Capraro
|1
|0.07
|Franco Nicolas Tolosa
|1
|0.07
|Facundo Mater
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойяно Франко
|4
|0
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Меса Фернандо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Паласио Тобиас
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Чавес Матео
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Барракас Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
11
Архентинос Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Барракас Сентраль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
19
9
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
3
16%
1
11%
1-15
5
26%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
26
20
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
12%
3
15%
1-15
8
31%
4
20%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
3
12%
2
10%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
6
46%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
77
410
311
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6