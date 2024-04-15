Тур: 14.
1:0
Перерыв
Ход матча
26'
1:0
37'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Победа «Ривер Плейт»
-
12
Jonathan
Bay
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Институто Кордоба
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
225
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|6 (3)
|0.43
|Facundo Suarez
|4
|0.29
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.14
|Jonathan Bay
|1
|0.07
|Juan Franco
|1
|0.07
|Nicolas Barrientos
|1
|0.07
|Brahian Cuello
|1
|0.07
|Russo Cordero
|1
|0.07
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|12
|0.86
|Солари Пабло
|3
|0.21
|Колидио Факундо
|3
|0.21
|Фернандес Игнасио
|1
|0.07
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Эррера Марсело II
|1
|0.07
|Руберто Агустин
|1
|0.07
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Santiago Rodriguez III
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Jonas Acevedo
|1
|1
|Rodrigo Pérez
|2
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Roberto Agustin Bochi
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Jonathan Bay
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Пирес Леандро
|4
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Институто Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
15
Институто Кордоба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ривер Плейт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0
Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
76
76
211
310
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|8
|4
|2
|25 - 12
|28
|2.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 8
|25
|3.
|1:3
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 13
|25
|5.
|0:1
|14
|6
|6
|2
|23 - 10
|24
|6.
|0:2
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|7.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|8.
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|18 - 23
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|14
|1
|7
|6
|8 - 23
|10
|14.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|13 - 25
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|0:1
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 11
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|3.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 9
|11
|5.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|7.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|3:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
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1.72 Победа «Ривер Плейт»
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