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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Институто Кордоба
1:3
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
26' Пенальти
Damian Puebla
37' Желтая карточка
Gaston Lodico
47' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
56' Желтая карточка
Guido Mainero
1:1
57' Гол
Колидио Факундо
61' Желтая карточка
Juan Franco
1:2
62' Гол
Колидио Факундо
1:3
73' Гол
Колидио Факундо
87' Желтая карточка
Miguel Brizuela
90' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
90'+5
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
13
Rodrigo
Pérez
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
29
Russo
Cordero
9
Facundo
Suarez
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
36
Солари
Пабло
26
Фернандес
Игнасио
19
Эчеверри
Клаудио
11
Колидио
Факундо
Институто Кордоба
4-4-2
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
3:1
К
4:1
ПБ
1:0
НБ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
225

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 6 (3) 0.43
Facundo Suarez 4 0.29
Santiago Rodriguez III 2 (1) 0.14
Jonathan Bay 1 0.07
Juan Franco 1 0.07
Nicolas Barrientos 1 0.07
Brahian Cuello 1 0.07
Russo Cordero 1 0.07
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Jeremias Lazaro 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 12 0.86
Колидио Факундо 6 0.43
Солари Пабло 3 0.21
Фернандес Игнасио 1 0.07
Эчеверри Клаудио 1 0.07
Пирес Леандро 1 0.07
Эррера Марсело II 1 0.07
Руберто Агустин 1 0.07
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Боселли Себастьян 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 5 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Santiago Rodriguez III 3 0
Guido Mainero 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Jonas Acevedo 1 1
Rodrigo Pérez 2 0
Fernando Alarcon 2 0
Кабрера Виктор 2 0
Roberto Agustin Bochi 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Jonathan Bay 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Пирес Леандро 4 0
Диас Энцо Эрнан 4 0
Эррера Марсело II 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Борха Мигель 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Институто Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
15
Институто Кордоба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Ривер Плейт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
6%
2
8%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
3
17%
7
27%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Пропущено

17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
4
24%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0
Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Ривер Плейт

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 6 1 26 - 10 27
2.
Архентинос Хуниорс
 14 7 5 2 25 - 14 26
3.
Барракас Сентраль
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Велес Сарсфилд
 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 14 - 10 23
7.
Институто Кордоба
 14 5 2 7 18 - 17 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
11.
Институто Кордоба
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Ривер Плейт
 7 3 3 1 11 - 5 12
3.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 6 - 9 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 2 4 1 10 - 9 10
7.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
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