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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Индепендьенте Авельянеда
2:0
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
23' Желтая карточка
Juan Rodriguez2
24' Желтая карточка
Спорле Адриан
24' Желтая карточка
Ботта Рубен
29' Желтая карточка
Наварро Мигель
31' Желтая карточка
Ayrton Costa
1:0
34' Гол
Спорле Адриан
45' Желтая карточка
Эррера Гидо
45' Вторая желтая карточка
Наварро Мигель
2:0
45' Пенальти
Alexis Conelo

Ход матча

23'
 
Juan Rodriguez2
24'
Спорле Адриан
 
24'
 
Ботта Рубен
29'
 
Наварро Мигель
31'
Ayrton Costa
 
34'
Спорле Адриан
(Lucas Gonzalez)
1:0
37'
 
Мантилья Кевин
Juan Rodriguez2
45'
 
Эррера Гидо
45'
 
Наварро Мигель
45'
Alexis Conelo
2:0
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тальерес Кордоба
2.35
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
3
Спорле
Адриан
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
4
Исла
Маурисио
17
Lucas
Gonzalez
32
Alexis
Conelo
9
Авалос
Габриэль
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
26
Портилльо
Маркос
20
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
25
Ramiro
Ruiz
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
3:2
ЛП
0:1
К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
П
0:2
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.6

Среднее время на гол

70
150

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.14
Исла Маурисио 1 0.07
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.07
Манкуэльо Федерико 1 0.07
Авалос Габриэль 1 0.07
Lucas Gonzalez 1 0.07
Joaquin Laso 1 0.07
Спорле Адриан 1 0.07
Невес Габриэль 1 0.07
Ayrton Costa 1 0.07
Киньонес Джонни 1 (1) 0.07
Santiago Toloza 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.29
Джиротти Федерико 4 0.29
Ботта Рубен 2 0.14
Juan Rodriguez2 2 0.14
Портилья Хуан 1 0.07
Мартинес Алекс 1 0.07
Бустос Науэль 1 0.07
Бенавидес Гастон Америко 1 0.07
Боу Густаво 1 0.07
Каталан Матиас 1 0.07
Галарса Матиас 1 0.07
Портилльо Маркос 1 0.07
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 6 0
Ayrton Costa 5 0
Марконе Иван 3 1
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Рей Родриго 2 0
Alexis Conelo 2 0
Спорле Адриан 2 0
Невес Габриэль 2 0
Alex Luna 2 0
Javier Ruiz 0 1
Перес Дамиан 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Авалос Габриэль 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиротти Федерико 3 0
Портилльо Маркос 3 0
Портилья Хуан 3 0
Каталан Матиас 2 0
Juan Portillo 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Наварро Мигель 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Галарса Матиас 2 0
Боу Густаво 1 0
Ботта Рубен 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Соса Рамон 1 0
Мантилья Кевин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
12
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
4
36%
6
29%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
1
9%
3
14%
76-90

Пропущено

9
15
8 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
27%
1-15
5
56%
4
27%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:1 14 8 4 2 25 - 12 28
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 14 7 4 3 14 - 8 25
3.
Барракас Сентраль
 1:3 14 7 4 3 18 - 15 25
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Ривер Плейт
 0:1 14 6 6 2 23 - 10 24
6.
Тальерес Кордоба
 0:2 14 6 5 3 22 - 16 23
7.
Институто Кордоба
 1:0 14 6 2 6 18 - 14 20
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:1 7 7 0 0 19 - 5 21
2.
Ривер Плейт
 0:1 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 0:2 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 1:3 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 7 3 2 2 7 - 5 11
8.
Институто Кордоба
 1:0 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
3.
Барракас Сентраль
 1:3 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 3 2 2 6 - 9 11
5.
Институто Кордоба
 1:0 6 3 0 3 9 - 6 9
6.
Ривер Плейт
 0:1 7 2 3 2 8 - 5 9
7.
Тальерес Кордоба
 0:2 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Архентинос Хуниорс
 3:1 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тальерес Кордоба
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