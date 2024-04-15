Тур: 14.
2:0
Перерыв
0'
23' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
24' Желтая карточкаСпорле Адриан
24' Желтая карточкаБотта Рубен
29' Желтая карточкаНаварро Мигель
31' Желтая карточкаAyrton Costa
1:0
34' ГолСпорле Адриан
45' Желтая карточкаЭррера Гидо
45' Вторая желтая карточкаНаварро Мигель
2:0
45' ПенальтиAlexis Conelo
Ход матча
23'
24'
24'
29'
31'
34'
1:0
45'
45'
45'
2:0
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
25
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Tomas Parmo
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
-
25 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.14
|Исла Маурисио
|1
|0.07
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.07
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.07
|Авалос Габриэль
|1
|0.07
|Lucas Gonzalez
|1
|0.07
|Joaquin Laso
|1
|0.07
|Спорле Адриан
|1
|0.07
|Невес Габриэль
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Киньонес Джонни
|1 (1)
|0.07
|Santiago Toloza
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.29
|Джиротти Федерико
|4
|0.29
|Ботта Рубен
|2
|0.14
|Juan Rodriguez2
|2
|0.14
|Портилья Хуан
|1
|0.07
|Мартинес Алекс
|1
|0.07
|Бустос Науэль
|1
|0.07
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.07
|Боу Густаво
|1
|0.07
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Портилльо Маркос
|1
|0.07
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|6
|0
|Ayrton Costa
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Спорле Адриан
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Перес Дамиан
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиротти Федерико
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Портилья Хуан
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Наварро Мигель
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
12
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
4
36%
6
29%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
1
9%
3
14%
76-90
Пропущено
9
15
8 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
27%
1-15
5
56%
4
27%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
310
76
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|8
|4
|2
|25 - 12
|28
|2.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 8
|25
|3.
|1:3
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|14 - 13
|25
|5.
|0:1
|14
|6
|6
|2
|23 - 10
|24
|6.
|0:2
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|7.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|8.
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|18 - 23
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|14
|1
|7
|6
|8 - 23
|10
|14.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|13 - 25
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|0:1
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 11
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|3.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 9
|11
|5.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|7.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|3:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6