Тур: 14.
2:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
24' Желтая карточкаСпорле Адриан
24' Желтая карточкаБотта Рубен
29' Желтая карточкаНаварро Мигель
31' Желтая карточкаAyrton Costa
1:0
34' ГолСпорле Адриан
45' Желтая карточкаЭррера Гидо
45' Вторая желтая карточкаНаварро Мигель
2:0
45' ПенальтиAlexis Conelo
2:1
50' ГолДжиротти Федерико
2:2
52' ГолБенавидес Гастон Америко
55' Желтая карточкаDavid Martinez
90' Желтая карточкаДжиротти Федерико
90'+9
Ход матча
23'
24'
24'
29'
31'
34'
1:0
45'
45'
45'
2:0
50'
52'
55'
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
25
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Tomas Parmo
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
-
25 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.14
|Исла Маурисио
|1
|0.07
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.07
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.07
|Авалос Габриэль
|1
|0.07
|Lucas Gonzalez
|1
|0.07
|Joaquin Laso
|1
|0.07
|Спорле Адриан
|1
|0.07
|Невес Габриэль
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Alexis Conelo
|1 (1)
|0.07
|Киньонес Джонни
|1 (1)
|0.07
|Santiago Toloza
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|5
|0.36
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.29
|Ботта Рубен
|2
|0.14
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0.14
|Juan Rodriguez2
|2
|0.14
|Портилья Хуан
|1
|0.07
|Мартинес Алекс
|1
|0.07
|Бустос Науэль
|1
|0.07
|Боу Густаво
|1
|0.07
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Портилльо Маркос
|1
|0.07
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|6
|0
|Ayrton Costa
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Спорле Адриан
|2
|0
|David Martinez
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Перес Дамиан
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиротти Федерико
|4
|0
|Наварро Мигель
|2
|1
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Портилья Хуан
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
12
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
67%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
5
56%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
6
46%
6
26%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
4
24%
1-15
5
45%
4
24%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
410
86
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6